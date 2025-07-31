تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق كليات طب الأسنان في المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025.. يترقب طلاب الثانوية العامة 2025، الإعلان عن نتيجة تنسيق الكليات بالمرحلة الأولى، حيث من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق خلال الأسبوع القادم.

وبدأ طلاب الثانوية العامة في تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق، في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، يوم الثلاثاء الماضي 29 يوليو 2025، ويستمر التسجيل حتى يوم السبت 2 أغسطس المقبل.

ويتساءل الطلاب بكثرة عن مؤشرات تنسيق الكليات بالمرحلة الأولى من التنسيق، وبالتحديد كليات القمة، وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير، مؤشرات تنسيق كليات طب الأسنان 2025.

نتيجة تنسيق كليات طب الأسنان 2024

أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، نتيجة تنسيق كليات طب الأسنان 2024، والتي جاءت كالتالي:

طب أسنان المنصورة 93.90%

طب أسنان جنوب الوادي 93.41%

طب أسنان طنطا 93.05%

طب أسنان أسيوط 93.05%

طب أسنان كفر الشيخ 93.05%

طب أسنان الزقازيق 93.05%

طب أسنان المنيا 93.05%

طب أسنان المنوفية 92.93%

طب أسنان عين شمس 92.93%

طب أسنان القاهرة 92.93%

طب أسنان الإسكندرية 92.93%

طب أسنان قناة السويس92.93%

طب أسنان السويس 92.80%

طب أسنان الفيوم 92.80%

طب أسنان بني سويف 92.80%

مؤشرات تنسيق كليات طب أسنان 2025

يترقب طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان 2025.

ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق كلية طب أسنان هذا العام، عن العام الماضي 2024، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، من الأعداد المقررة للطلاب في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، بالإضافة إلى الاعداد المقبولة في العام الماضي، وتنسيق الكليات في 2024.

ومن المتوقع أن يقترب تنسيق كليات طب الأسنان 2025 من النحو التالي:

طب أسنان المنصورة 94%

طب أسنان جنوب الوادي 94%

طب أسنان طنطا 93.50 %

طب أسنان أسيوط 93.50 %

طب أسنان كفر الشيخ 93.50 %

طب أسنان الزقازيق 93.50 %

طب أسنان المنيا 93.50 %

طب أسنان المنوفية 93%

طب أسنان عين شمس 93%

طب أسنان القاهرة 93%

طب أسنان الإسكندرية 93%

طب أسنان قناة السويس93%

طب أسنان السويس 93%

طب أسنان الفيوم 93%

طب أسنان بني سويف 93%

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