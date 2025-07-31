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تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب 2025

مؤشرات تنسيق كلية
مؤشرات تنسيق كلية الطب 2025

تنسيق الجامعات 2025.. مع اقتراب انتهاء التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، تتزايد تساؤلات الطلاب، عن الحد الأدنى للقبول بالكليات 2025.

وتنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم السبت القادم الموافق 2 أغسطس 2025، وتستقبل معامل التنسيق بالمحافظات الطلاب يوميًّا طوال أيام المرحلة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

ويهتم طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بشكل كبير، بمؤشرات تنسيق الكليات 2025، وبالتحديد كليات القمة، الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة. 

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير، مؤشرات تنسيق كلية الطب 2025.

الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري 2024

وفقا لنتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024، فإن الحد الأدنى لكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية المصرية جاء كالتالي:

طب المنصورة 95.12 %
طب دمياط 94.88 %
طب الزقازيق 94.88 %
طب الإسكندرية 94.63 %
طب سوهاج 94.63 %
طب فاقوس 94.63 %
طب القاهرة 94.39 %
طب طنطا 94.39 %
طب كفر الشيخ 94.27 %
طب بنها 94.02 %
طب بورسعيد 94.02 %
طب عين شمس 93.90 %
طب المنوفية (شبين الكوم) 93.90 %
طب قناة السويس (الإسماعيلية) 93.78 %
طب حلوان 93.78 %
طب أسيوط 93.66 %
طب الفيوم 93.54 %
طب السويس 93.54 %
طب المنيا 93.41 %
طب بني سويف 93.41 %
طب جنوب الوادي 93.41 %
طب الأقصر 93.29 %
طب العريش 93.29 %
طب أسوان 93.17 %
طب الوادي الجديد 93.17 %.

مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2025، بالإضافة إلى إحصائيات أعداد الطلاب في كل مرحلة وشعبة، وفي نظامي الثانوية العامة القديم والحديث.
ووفقا لتلك الإحصائيات، بالإضافة إلى أعداد الطلاب المقبولين بكلية الطب في الأعوام السابقة، وتنسيق كليات الطب العام الماضي 2024، فإنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري 2025 بنسب تتراوح من نص إلى 1% عن العام الماضي.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي: 

أولا: النظام الحديث:

  • الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر
  • الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

  • الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر
  • للشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

كليات جديدة تنضم للتنسيق 2025

وكشفت وزارة التعليم العالي عن انضمام مجموعة جديدة من الكليات بالجامعات الحكومية لتنسيق الجامعات 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وهي كالتالي:

  • كلية طب الفم والأسنان بجامعة سوهاج.
  • كلية العلوم بمدينة السادات.
  • كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد.
  • كلية التعليم الابتدائي بجامعة الأقصر.
  • كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور.

وأكدت الوزارة أن هذه الكليات هي إضافة نوعية للمنظومة التعليمية تسهم في دعم التنمية الإقليمية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

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