رئيس هيئة البترول يتفقد منطقة أسيوط لمتابعة جاهزية المشروعات

أجرى المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، برفقة المهندس وائل رزق – نائب رئيس الهيئة للتكرير والتصنيع، وعدد من قيادات الهيئة زيارة موسعة إلى منطقة أسيوط البترولية لمتابعة جاهزية المشروعات الاستراتيجية والتأكيد على أهمية التكامل بين الشركات البترولية العاملة بالمنطقة.

تمثل منطقة أسيوط البترولية أحد أهم مراكز التكرير والتوزيع في جنوب البلاد، بفضل جاهزية بنيتها التحتية وما يقام عليها مشروعات وتحديثات باستثمارات ضخمة لتلعب دورًا مهمًا في دعم استراتيجية الدولة كمركز إقليمي للطاقة. وتضم شركات بترولية مهمة تشمل شركة أسيوط لتكرير البترول وهى من أقدم معامل في صعيد مصر، وشركة أنوبك (أسيوط الوطنية لتصنيع البترول) التي تمثل ذراعًا صناعية متقدمة لتصنيع المازوت وتحويله إلى منتجات عالية القيمة، إلى جانب شركات النيل للبترول والتعاون للبترول والسهام البترولية وبتروجاس، باعتبارها أذرع التوزيع والنقل والإمداد في المنطقة.

بدأت الزيارة باجتماع تنسيقي استضافته شركة أسيوط لتكرير البترول، بحضور المهندس محمود ناجي رئيس الشركة، والمهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك، والكيميائي إبراهيم موافي رئيس شركة النيل للبترول، والمهندس محمود القفاص رئيس شركة السهام البترولية، إلى جانب قيادات من الهيئة واللجنة الجغرافية للمنطقة.

تم خلال الاجتماع استعراض أنشطة شركة أسيوط وخططها المستقبلية، ومشروعات رفع كفاءة التشغيل وعمليات الإحلال والتجديد بالوحدات الإنتاجية المختلفة من مبادلات حرارية ومبردات، إلى جانب مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميجاوات، وربط مداخن الأفران بنظام الرصد البيئي بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، ومشروع تدوير مياه الصرف الصناعي لاستخدام المياه المعالجة في زراعة الجوجوبا كنموذج للربط بين الإنتاج الصناعي والزراعة المستدامة.

نسب تقدم الأعمال في مشروع إنتاج السولار

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك، ونسب تقدم الأعمال وكذلك التكامل مع شركة اسيوط وسبل تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة. وتمت مناقشة التحديات والمعوقات، وبحث آليات تذليلها.

وأكد المهندس صلاح عبد الكريم أن مشروع أنوبك يُمثل ركيزة استراتيجية للتكامل بين شركات قطاع البترول لتحقيق مردود اقتصادي من خلال تحويل المازوت إلى منتج السولار Euro V ذو القيمة المضافة والمواصفات البيئية العالمية بما يقلل الفاتورة الاستيرادية ويخفف الضغط على العملة الصعبة، ويمثل حلمًا يتحقق في صعيد مصر، يسهم في خلق فرص عمل جديدة واستيعاب طاقات بشرية محلية ضمن منظومة التشغيل المستدام، بما يُعزز البُعد الاجتماعي للمشروع ويدعم استقرار سوق العمل في الصعيد.

وخلال اجتماعه بالقيادات، أكد رئيس الهيئة أهمية التكامل بين الشركات العاملة في النطاق الجغرافي لمنطقة أسيوط البترولية، بما يحقق كفاءة تشغيلية أعلى، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويخدم مصالح الاقتصاد القومي.

كما شهد رئيس الهيئة على توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي أسيوط لتكرير البترول والنيل للبترول لتعزيز التعاون الفني والتجاري واستغلال الإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى الطرفين.

ووقع البروتوكول المهندس محمود ناجي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، والكيميائي إبراهيم موافي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للبترول.

ثم تم إجراء جولة تفقدية موسعة بدأت بزيارة المعامل المركزية بمنطقة أسيوط البترولية، حيث أكد رئيس الهيئة خلال جولته على أن الالتزام الصارم بتطبيق معايير الجودة والمطابقة المعملية الدقيقة ليس مجرد إجراء تقني، بل يُمثّل عقيدة تشغيلية راسخة لدى الهيئة لا مجال للتهاون فيها وذلك لضمان أعلى مستويات الجودة للمنتجات البترولية قبل طرحها بالأسواق.

تفقد الوحدات الإنتاجية وغرف التحكم



ثم أعقب ذلك تفقد الوحدات الإنتاجية وغرف التحكم بشركة أسيوط، قبل أن يتوجّه رئيس الهيئة يرافقه القيادات ورؤساء الشركات إلى موقع مشروع أنوبك، لمتابعة مستجدات التنفيذ على الأرض.

وخلال الجولة، شدّد عبد الكريم على ضرورة تسريع وتيرة الأعمال، وزيادة أعداد العمال بالموقع وسرعة تسليم المشروع بما يضمن بدء التشغيل المبدئي في أقرب وقت، دون الإخلال بمعايير الجودة أو السلامة.

ثم استكملت الجولة بتفقد بمستودعات شركة التعاون للبترول ومواقع شركة النيل للبترول، وشركة السهام البترولية، وشركة بتروجاس، ووجّه رئيس الهيئة بضرورة الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية، مع إرساء ثقافة "الإبلاغ المبكر عن المخاطر"، وربطها بآليات تقييم الأداء، بما يضمن تعزيز السلوكيات الآمنة، وتحفيز العاملين على تبنّيها ضمن إطار متكامل لإدارة المخاطر.



واختُتمت الزيارة بتأكيد المهندس صلاح عبد الكريم أن منطقة أسيوط البترولية تمثل نموذجًا متقدمًا لمركز عمليات متكامل لقطاع البترول في جنوب مصر، بفضل ما تضمه من مشروعات طاقة استراتيجية، وبنية تحتية تغطي مختلف المراحل التشغيلية.

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