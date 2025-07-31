طريقة عمل الكشري الإسكندراني، أكلة اقتصادية ولذيذة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني، الكشري الإسكندراني أو ما يعرف الكشري الأصفر من الأطباق المصرية الشعبية الشهيرة التى يعشقها الكثيرون.

وطريقة عمل الكشري الاسكندراني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتعتبر أكلة اقتصادية آخر الشهر، وهو عبارة عن أرز بالعديد الأصفر يقدم مع الصلصة والبيض المسلوق والبصل المثلى.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الكشري الاسكندراني.

مكونات عمل الكشري الإسكندراني:-

1 كوب عدس أصفر

1 كوب أرز مصري

3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كركم اختياري

ملح وفلفل حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

2 كوب ماء ساخن أو حسب الحاجة

للتزيين بصل مقلي مقرمش

طريقة عمل الكشري الإسكندراني:-

اغسلي العدس الأصفر والأرز جيدا وصفيهما من الماء.

في قدر على النار ضعي الزيت ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي وتفوح رائحته.

ضعي العدس في القدر وقلبيه مع الثوم والكمون والكركم لمدة دقيقتين.

أضيفي الأرز إلى العدس وقلبي المكونات جيدا حتى تتجانس.

اسكبي الماء الساخن فوق الخليط وأضيفي الملح والفلفل، ثم اتركيه حتى يغلي.

غطي القدر وخففي النار واتركيه ينضج لمدة 20 دقيقة حتى يتشرب الماء وينضج الأرز والعدس.

قدمي الكشري الإسكندراني ساخنا في طبق التقديم، وزينيه بالبصل المقلي المقرمش.

يمكن تقديمه بجانب سلطة الطماطم أو المخلل لإضافة نكهة مميزة.

يمكن إضافة القليل من الشطة أو الدقة لإضفاء طعم حار لذيذ.

لضمان نضج العدس والأرز في نفس الوقت، يجب أن تكون كمياتهما متساوية تقريبا.

يمكن استبدال الزيت بالسمن البلدي لإعطاء نكهة أغنى.

طريقة عمل الكشري الاسكندراني

ولعمل الكشري المصري

مكونات عمل الكشري:-

1 كوب عدس بجبة (عدس أسود)

1 كوب أرز مصري

1 كوب مكرونة (صغيرة أو شعيرية)

1 كوب حمص مسلوق

2 كوب بصل مقطع شرائح

زيت نباتي

ملح

مكونات صلصة الطماطم:

4 حبات طماطم متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 فصوص ثوم مفرومة

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل

شطة حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت

مكونات الدقة:

3 فصوص ثوم مهروس

1/4 كوب خل أبيض

1/4 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة كمون

رشة ملح

شطة حسب الرغبة

طريقة عمل الكشري:-

يغسل العدس جيدا، ثم يسلق في ماء مملح حتى ينضج نصف نضج.

يصفى ويترك جانبا.

يغسل الأرز جيدا.

في وعاء، ضعي قليلا من الزيت، ثم أضيفي الأرز والعدس مع قليل من الملح، واسكبي كمية من الماء تكفي لتسوية الخليط.

يطهى على نار هادئة حتى ينضج.

تسلق المكرونة في ماء مملح حتى تنضج، ثم تصفى وتترك جانبا.

يقطع البصل إلى شرائح رفيعة، ويقلى في كمية وفيرة من الزيت حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.

يصفى البصل ويوضع على ورق لامتصاص الزيت.

ولتحضير صلصة الطماطم، يشوح الثوم في قليل من الزيت حتى يصفر.

تضاف الطماطم المبشورة، والصلصة، والتوابل (ملح، فلفل، كمون، شطة).

وتترك الصلصة على نار هادئة حتى تتكثف جيدا.

ولتحضير الدقة، في وعاء صغير، يخلط الثوم المهروس مع الخل والماء والملح والكمون والشطة.

يترك المزيج حتى يتجانس ويقدم باردا بجانب الكشري.

ثم ضعي الأرز والعدس في طبق التقديم، ثم أضيفي المكرونة.

وزعي صلصة الطماطم فوقها، ثم أضيفي الحمص والبصل المحمر.

قدمي الدقة على الجانب، ويمكن إضافة الشطة حسب الرغبة.

يمكن إضافة مكرونة إسباجتي لزيادة التنوع.

للحصول على طعم أغنى، يمكن استخدام مرقة خفيفة بدل الماء عند تسوية الأرز والعدس.

يجب تصفية الزيت جيدا من البصل المقلي حتى لا يصبح الطبق دهني.

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