طريقة عمل الكشري الإسكندراني، أكلة لذيذة فى آخر الشهر

طريقة عمل الكشري الاسكندراني، الكشري الإسكندراني أو ما يعرف بالكشري الأصفر من الأطباق المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وهو يشبه الكشري العادى ولكنه يقدم بالأرز والعدس الأصفر فقط.

وطريقة عمل الكشري الاسكندراني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهو يعتبر أكلة اقتصادية مناسبة لاخر الشهر، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكشري الإسكندراني.

مكونات عمل الكشري الإسكندراني:

1 كوب عدس بجبة (عدس أسمر)

1 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

1 كوب شعرية

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن

1 بصلة كبيرة مفرومة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

كمون مطحون حسب الرغبة

ماء للسلق

بصل مقلي (للتزيين – اختياري)

طريقة عمل الكشري الإسكندراني:

اغسلي العدس جيدًا، ثم اسلقيه في ماء مغلي بدون إضافات حتى ينضج نصف نضج.

صفي العدس من الماء مع الاحتفاظ بالقليل من ماء السلق.

في قدر على النار، سخني الزيت أو السمن وأضيفي الشعرية.

قلّبي الشعرية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

أضيفي البصلة المفرومة إلى الشعرية المحمرة وقلّبي حتى تذبل قليلًا.

أضيفي الأرز وقلّبي مع الشعرية والبصل حتى يتغلف الأرز جيدًا بالزيت.

ثم أضيفي العدس المسلوق وقلّبي بلطف.

تبّلي الخليط بالملح، الفلفل الأسود، والكمون.

أضيفي مقدار ماء السلق مع قليل من الماء العادي بحيث يغطي المزيج بحوالي نصف إصبع.

اتركي المزيج يغلي على نار متوسطة.

غطّي القدر وخففي النار واتركيه حتى ينضج الأرز والعدس تمامًا ويشربوا الماء.

قدّمي الكشري الإسكندراني ساخنًا، ويمكنك تزيينه بالبصل المقلي المقرمش إذا رغبتِ.

يُقدّم عادة مع سلطة خضراء أو مخللات.

طريقة عمل الكشري الاسكندراني

ولعمل الكشري المصري

مكونات عمل الكشري:

1 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

1 كوب عدس بجبة (عدس أسود)

1 كوب مكرونة صغيرة (مكرونة كوع أو شعيرية)

1 كوب مكرونة سباجيتي مكسّرة

2 كوب حمص مسلوق

2 بصل كبير مقطع شرائح رفيعة

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملح

فلفل أسود

كمون

لصلصة الطماطم:

3 حبات طماطم كبيرة

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

قليل من الزيت

لصلصة الدقة (الخل والثوم):

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة خل

1/2 كوب ماء

ملعقة صغيرة كمون

رشة شطة (اختياري)

رشة ملح

طريقة عمل الكشري:

يُسلق العدس في ماء مغلي حتى ينضج (حوالي 25 دقيقة).

يُصفى ويوضع جانبًا.

في قدر على النار، يُضاف القليل من الزيت ثم يُضاف الأرز مع القليل من الملح.

يُضاف العدس المسلوق و2 كوب ماء.

يُغطى ويُطهى حتى ينضج الأرز.

يُغطى ويُطهى حتى ينضج الأرز. تُسلق المكرونة الصغيرة والاسباجيتي في ماء مغلي مع ملح، ثم تُصفى وتُترك جانبًا.

يُسخن الزيت في مقلاة ويُقلى البصل حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.

يُصفى من الزيت ويُحتفظ به للتزيين.

في قدر، يُحمّر الثوم المفروم في قليل من الزيت.

تُضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، والخل والبهارات.

تُترك لتغلي حتى تتكاثف وتصبح ثقيلة القوام.

يُحمّر الثوم في قليل من الزيت، يُضاف الخل والماء والبهارات وتُترك تغلي دقيقة واحدة.

ثم يُوضع الأرز بالعدس في الطبق، فوقه المكرونة، ثم الحمص، ويُزين بالبصل المحمر.

تُسكب صلصة الطماطم فوق الطبق، وتُضاف الدقة حسب الرغبة.

يمكن تقديم شطة حارة بجانب الطبق لمن يُحب النكهة الحارة.

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