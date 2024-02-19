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صحة ومرأة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني

الكشري الإسكندراني،
الكشري الإسكندراني، فيتو

طريقة عمل الكشري الاسكندراني، الكشري الاسكندراني، من أنواع الكشري الشهيرة التى اشتهر بها أهالى محافظة الإسكندرية.

وطريقة عمل الكشري الاسكندراني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهو عبارة عن أرز بالعدس الاصفر يقدم مع البيض المسلوق وله مذاق مميز ويسهل تحضيره.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الكشري الاسكندراني.

مكونات عمل الكشري الاسكندراني:-

كوب عدس أصفر

2 كوب أرز مصري

ماء لتسوية الأرز

بصلة مفرومة

ملح وفلفل

زيت

طريقة عمل الكشري الاسكندراني:-

  • يشوح البصل في الزيت مع الملح حتي يذبل.
  • يضاف له الماء والفلفل الأسود ويترك حتي يغلي.
  • يضاف الأرز ويقلب حتي يتشرب الأرز الماء.
  • ينقل لنار هادئة.
  • يغسل العدس ويصفي، ثم يضاف للأرز ويقلب.
  • يترك حتي تمام النضج.
  • ثم يقدم مع البيض المسلوق والبصل المقلي.
طريقة عمل الكشري الاسكندراني، فيتو 

ولعمل الكشري المصري 

مكونات عمل الكشري:-

2 كوب أرز أبيض

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كوب عدس أسود

ربع كوب شعيرية

ربع كوب مكرونة صغيرة

كيس مكرونة إسباجتى مسلوقة

للتقلية

ربع كيلو بصل مقطع شرائح

رشة ملح

رشة سكر

ملعقة دقيق

ملعقة نشاء

زيت غزير

للصلصة

لتر عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 ملعقة خل ابيض

ملح

فلفل اسود

رشة بهارات

للدقة

5 فصوص ثوم مفروم

زيت

2 عصير ليمونة

ربع كوب خل أبيض

كوب ماء

ملح

فلفل اسود

كسبرة جافة

كمون

للتقديم ربع كيلو حمص 

طريقة عمل الكشري:-

  • ننقع العدس فى الماء حتى تكبر حباته.
    ثم نحمر الشعيرية والمكرونة جيدا فى الزيت حتى تلونهما.
  • ثم نخلط الأرز بعد غسله وتصفيته مع العدس جيدا ونضيفهم إلى الشعيرية والمكرونة بعد تحميرهم.
  • نقلب جيدا حتى تختفى أى ماء موجودة، ثم نضيف الماء فلكل كوب أرز أو كوب عدس نضيف كوب ماء، ثم نضيف الملح والفلفل والكمون، ونترك الخليط يتشرب الماء، ثم نغطيه ونهديء النار حتى تمام النضج.
  • وفى هذه الأثناء نحضر باقى محتويات الكشري، حيث نرش البصل بالسكر والدقيق والنشاء ونقلب جيدا ثم نقلبه فى الزيت الساخن الغزير حتى يحمر لونه، ثم ننشله ونضعه على ورق مطبخ.
  • بعدها نحضر الصلصة، حيث نشوح الثوم ونقلب حتى يحمر لونه ثم نضيف الطماطم ونتركها تغلى ثم نضيف توابلها المذكورة بالأعلى ونهدئ النار ونغطى الحلة حتى تتسبك، ثم نرفعها من على النار ونتركها جانبا.
  • ثم نحضر دقة الكشري، حيث نشوح الثوم فى الزيت ونضيف الكسبرة والخل وعصير الليمون ونتبل بالملح والفلفل والكمون، وأخيرا نضيف الماء ونتركها تغلى مرة واحدة.
  • ثم نرفع الدقة من على النار ونتركها تبرد.
  • ثم نسلق الحمص حيث ننقعه أولا فى الماء ليلة كاملة ثم نسلقه بعد ذلك حتى تمام النضج، ثم نصفيه ونتركه جانبا.
  • ثم نحضر طبق التقديم ونضع به الكشري وعليه المكرونة المسلوقة والتقلية ثم الصلصة والدقة والحمص والشطة حسب الرغبة.
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طريقة عمل الكشري المصري، أوفر وألذ أكلة

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طريقة عمل الكشري الأصفر، أكلة اقتصادية ولذيذة

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