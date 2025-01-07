أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى النساء والأطفال

يشير ضغط الدم إلى قوة الدم على جدران الشرايين أثناء تدفقه عبرها، ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون ضغط الدم الانقباضي لدى الشخص أقل من 120 وضغط الدم الانبساطي أقل من 80.

يبدأ ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الرقم الانقباضي أو الرقم العلوي بين 130 و139 أو الرقم الانبساطي أو الرقم السفلي بين 80 و89، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

إذا كان ضغط الدم مرتفعًا جدًا لفترة طويلة، فقد يتسبب في تلف الأوعية الدموية.

يمكن أن يؤدي هذا إلى مضاعفات مختلفة، بعضها قد يهدد الحياة، وتشمل:

هناك طرق لإدارة ارتفاع ضغط الدم، لا تسبب الحالة أعراضًا غالبًا، لكن الفحص المنتظم يمكن أن يساعد الشخص على معرفة ما إذا كانت التدابير الوقائية ضرورية.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

القلب هو عضلة تضخ الدم حول الجسم، وأثناء انتقاله، ينقل الدم الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية في الجسم.

في بعض الأحيان، تجعل مشكلة في الجسم من الصعب على القلب ضخ الدم، على سبيل المثال، قد يحدث هذا إذا أصبح أحد الشرايين ضيقًا للغاية.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى إجهاد جدران الشرايين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل صحية مختلفة، بعضها قد يهدد الحياة.

يتكون قياس ضغط الدم من جزأين: الضغط الانقباضي، وهو الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم، هو ضغط الدم عندما ينقبض القلب، والضغط الانبساطي هو ضغط الدم بين ضربات القلب، وهو الرقم الأدنى للقياس ويمثل ضغط الدم عندما يرتاح القلب بين الضربات.

لذلك، إذا كان ضغط الدم 120/80 ملم زئبق، فإن الضغط الانقباضي هو 120 ملم زئبق والضغط الانبساطي هو 80 ملم زئبق.

علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم

لا يعاني معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم من أي أعراض، ولهذا السبب يطلق الناس غالبًا على ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت".

ومع ذلك، بمجرد أن يصل ضغط الدم إلى حوالي 180/120 ملم زئبق، فإنه يتحول إلى أزمة ارتفاع ضغط الدم، والتي تشكل حالة طبية طارئة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

في هذه المرحلة، قد يعاني الشخص من:

صداع

غثيان

تقيؤ

دوخة

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجيتها

نزيف في الأنف

خفقان القلب

ضيق في التنفس

يجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض أن يطلب عناية طبية فورية.

أعراض ارتفاع ضغط الدم عند الإناث

العوامل الهرمونية تعني أن خطر ارتفاع ضغط الدم قد يكون مختلفًا عند الذكور والإناث.

العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم عند الإناث تشمل:

الحمل

انقطاع الطمث

استخدام حبوب منع الحمل

أثناء الحمل، يمكن أن يشير ارتفاع ضغط الدم إلى تسمم الحمل، وهي حالة خطيرة محتملة يمكن أن تؤثر على كل من الشخص والجنين.

تشمل أعراض تسمم الحمل:

صداع

تغيرات في الرؤية

ألم في البطن

تورم بسبب الوذمة

يجب على جميع السيدات اتباع الإرشادات الخاصة بالفحص وحضور جميع الفحوصات الصحية، وخاصة أثناء الحمل.

هل انقطاع الطمث عامل خطر رئيسي؟

تظهر الأبحاث أنه قبل منتصف العمر، يكون الذكور أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم من الإناث، ثم، في وقت انقطاع الطمث، يصبح العكس صحيحًا، ومع ذلك، يختلف خبراء الصحة حول ما إذا كان هذا يرجع إلى انقطاع الطمث.

يشير الباحثون إلى أنه حتى انقطاع الطمث، تساعد العوامل الهرمونية - وخاصة وجود هرمون الاستروجين - في حماية الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، وعندما يحدث انقطاع الطمث، يفقد الأفراد هذه الحماية، مما يجعل انقطاع الطمث فعليًا عامل الخطر الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية بين الإناث.

ومع ذلك، يقترح البعض أن عوامل أخرى قد تزيد من المخاطر في هذا الوقت، مثل زيادة مؤشر كتلة الجسم، والشيخوخة، والتغيرات الغذائية، سواء لعبت التغيرات الهرمونية أيضًا دورًا أم لا.

أعراض ارتفاع ضغط الدم عند المراهقين والأشخاص في أوائل العشرينات من العمر

يمكن أن يصاب المراهقون بارتفاع ضغط الدم بسبب السمنة أو حالة طبية كامنة.

العوامل الطبية المحتملة تشمل:

جوانب الحالات الأيضية، مثل مرض السكري من النوع 2

مرض الكلى

مرض الغدد الصماء، الذي يؤثر على الهرمونات

مرض الأوعية الدموية، الذي يؤثر على الأوعية الدموية

حالة عصبية

قد يكون لهذه الحالات أعراضها الخاصة.

ستكون أعراض ارتفاع ضغط الدم، إذا حدثت، هي نفسها بالنسبة للمجموعات الأخرى.

تشير الدراسات إلى أنه في حين انخفضت معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بين كبار السن، إلا أن الانخفاض كان أقل دراماتيكية بين أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الفئة العمرية من 18 إلى 39 عامًا، ويقترح المؤلف أن هناك معدلات أقل للوعي والعلاج وإدارة ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 39 عامًا، ومع وضع هذا في الاعتبار، يدعو المؤلفون إلى تحديد أكثر فعالية لارتفاع ضغط الدم في هذه الفئات العمرية للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة.

أعراض ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال

يمكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الأطفال، وتزيد السمنة والسكري من المخاطر، ولكن الأسباب الكامنة الأخرى تشمل:

ورم

مشاكل في القلب

مشاكل في الكلى

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

اضطراب روماتيزمي

مشاكل الغدة الدرقية

حالة وراثية، مثل متلازمة كوشينغ

استخدام بعض الأدوية

نظام غذائي غني بالدهون والملح

كما هو الحال مع البالغين، لا يسبب ارتفاع ضغط الدم غالبًا أعراضًا عند الأطفال.

ومع ذلك، إذا حدثت، فقد تشمل:

صداع

إرهاق

تغيرات معرفية أو تغيرات في الحالة العقلية

قيء

من المرجح أن تشير هذه الأعراض إلى ارتفاع ضغط الدم الشديد.

قد يكون لديهم أيضًا علامات على حالة أخرى.

أعراض ارتفاع ضغط الدم عند الرضع

قد يعاني الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار جدًا في بعض الأحيان من ارتفاع ضغط الدم بسبب حالة صحية كامنة، مثل أمراض الكلى أو القلب.

قد تظهر الاختبارات السريرية وجود مشاكل في ضغط الدم أو الجهاز القلبي الرئوي.

قد تكون أي أعراض غير محددة أو غير ملحوظة، أو قد يحدث ارتفاع ضغط الدم جنبًا إلى جنب مع أعراض حالات أخرى.

قد يعاني الرضيع المصاب بارتفاع ضغط الدم أيضًا من:

نوبات صرع

عصبية

خمول

مشاكل في التغذية

تنفس سريع

انقطاع النفس

تعتمد الأعراض الأخرى على الحالة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تحدث تغييرات معينة في الجسم أو إذا ولد الشخص بخصائص وراثية محددة تسبب حالة صحية.

يمكن أن يؤثر على الأشخاص الذين يعانون من:

السمنة

مرض السكري من النوع 2

مرض الكلى

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

الذئبة

تصلب الجلد

قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية

الحالات الخلقية، مثل متلازمة كوشينغ، أو ضخامة الأطراف، أو ورم القواتم

في بعض الأحيان، لا يوجد سبب واضح، وفي هذه الحالة، سيقوم الطبيب بتشخيص ارتفاع ضغط الدم الأساسي.

إن تناول نظام غذائي منخفض الدهون، والحفاظ على وزن معتدل، وتقليل استهلاك الكحول، والإقلاع عن التدخين، من شأنه أن يساعد في تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم.

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