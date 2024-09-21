قد يؤدي إلى قصور القلب والنوبات القلبية، مضاعفات وأعراض ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، لا ينتج عنه أعراض في كثير من الأحيان، ولكنه قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة.

ارتفاع ضغط الدم هو ضغط الدم الذي يكون أعلى باستمرار من 140 على 90 مليمتر زئبق (مم زئبق).

وتشير القراءة الانقباضية 130 مم زئبق إلى الضغط أثناء ضخ القلب للدم حول الجسم، وتشير القراءة الانبساطية 80 مم زئبق إلى الضغط أثناء استرخاء القلب وإعادة ملئه بالدم.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

قد لا يلاحظ الشخص المصاب بـارتفاع ضغط الدم أي أعراض، وبدون الكشف يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف القلب والأوعية الدموية وأعضاء أخرى، مثل الكلى، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، لذلك من الضروري فحص ضغط الدم بانتظام.

في حالات نادرة وشديدة، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم:

التعرق

القلق

مشاكل النوم

إحمرار الوجه

ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص المصابين بـارتفاع ضغط الدم لن يعانوا من أي أعراض على الإطلاق.

إذا تحول ارتفاع ضغط الدم إلى أزمة ارتفاع ضغط الدم، فقد يعاني الشخص من الصداع ونزيف الأنف.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل مضاعفات من خلال تصلب الشرايين، حيث تتطور اللويحات على جدران الأوعية الدموية، مما يتسبب في تضييقها.

ويؤدي هذا التضييق إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم لأن القلب يجب أن يضخ بقوة أكبر لتوزيع الدم.

ويمكن أن يؤدي تصلب الشرايين المرتبط بارتفاع ضغط الدم إلى:

قصور القلب والنوبات القلبية

تمدد الأوعية الدموية، أو انتفاخ غير نمطي في جدار الشريان يمكن أن ينفجر

فشل الكلى

السكتة الدماغية

البتر

اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم في العين، والذي يمكن أن يؤدي إلى العمى

يمكن أن يساعد مراقبة ضغط الدم بانتظام الأشخاص على تجنب هذه المضاعفات الأكثر شدة.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

غالبًا ما يكون سبب ارتفاع ضغط الدم غير معروف، وفي كثير من الحالات يكون نتيجة لحالة كامنة.

يُعرف ارتفاع ضغط الدم الذي لا يرجع إلى حالة أو مرض آخر باسم ارتفاع ضغط الدم الأساسي، وإذا كانت الحالة الكامنة سببًا لارتفاع ضغط الدم، فإن الأطباء يطلقون على هذا ارتفاع ضغط الدم الثانوي.

ويمكن أن ينتج ارتفاع ضغط الدم الأساسي عن عوامل متعددة، بما في ذلك:

السمنة

مقاومة الأنسولين

تناول كميات كبيرة من الملح

الإفراط في تناول الكحول

اتباع نمط حياة غير مستقر

التدخين

ارتفاع ضغط الدم الثانوي له أسباب محددة وهو من مضاعفات مشكلة صحية أخرى.

مرض الكلى المزمن هو سبب شائع لارتفاع ضغط الدم، حيث لم تعد الكلى قادرة على تصفية السوائل، وهذا السائل الزائد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم أيضًا مرض الكلى المزمن.

تشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

مرض السكري، لأنه يسبب مشاكل في الكلى وتلف الأعصاب

ورم القواتم - وهو سرطان نادر يصيب الغدة الكظرية

متلازمة كوشينغ

فرط تنسج الغدة الكظرية الخلقي - وهو اضطراب في الغدد الكظرية التي تفرز الكورتيزول

فرط نشاط الغدة الدرقية

فرط نشاط الغدة جار الدرقية، والذي يؤثر على مستويات الكالسيوم والفوسفور

الحمل

انقطاع النفس أثناء النوم

عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم

هناك عدد من العوامل التي تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

العمر: ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ويمكن أن يرتفع ضغط الدم بشكل مطرد مع تقدم العمر حيث تتصلب الشرايين وتضيق بسبب تراكم اللويحات.

الوزن: السمنة هي عامل خطر أساسي لارتفاع ضغط الدم.

تعاطي الكحول والتبغ: يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الكحول أو التبغ بانتظام إلى زيادة ضغط الدم.

الجنس: يعد الذكور أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أكثر من الإناث، ومع ذلك، هذا فقط حتى تصل الإناث إلى سن اليأس.

الحالات الصحية الموجودة: يمكن أن تؤدي أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الكلى المزمنة وارتفاع مستويات الكوليسترول إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة مع تقدم الناس في السن.