اصنعي بنفسك شامبو طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

فرد الشعر من الأمور التي تهوى الفتيات كثيرا للحصول على مظهر مميز للشعر خاصة لغير المحجبات عند الخروج، وللأسف معظم وسائل فرد الشعر تضر به كثيرا.

والعديد من الفتيات تبحث عن بدائل طبيعية لفرد الشعر بدون أي آثار جانبية، بعيدا عن الطرق الكيميائية التي تدمر الشعر وبصيلاته.

شامبو طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد وتنعيم الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة جل بذور الكتان

٢ ملعقة كبيرة من الشامبو الخاص بالشعر

الطريقة:-

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لعمل جل بذور الكتان، نحضر 2 ملعقة بذور كتان ونضيفهم إلى كوب ماء ونرفعهم على النار حتى يتحول الخليط إلى جل.

ثم نصفى الخليط وهو ساخن ونحفظ الحل الناتج فى الثلاجة صلاحيته أسبوع.

ثم نأخذ ملعقتين من الجلو ونضيف لهم الشامبو ونقلب جيدا حتى يتحول القوام إلى جل.

ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر.

نكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

شامبو طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، فيتو

استخدمى هذه الزيوت على شعرك حفاظا على جماله

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

نصائح مهمة تساعدك فى الحصول على شعر لامع وصحى

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.