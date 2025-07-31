ريمونتادا لأسعار الذهب العالمية بعد تراجعات قوية لهذه الأسباب

ارتفعت أسعار الذهب الفورية، اليوم الخميس، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر خلال الجلسة السابقة، مدعومة بحالة عدم اليقين التجاري الناتجة عن إعلان رسوم جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة، وهو ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، رغم تراجع التوقعات بإجراء خفض في أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر المقبل.

الذهب والدولار

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 3,301.49 دولار للأونصة، وكان المعدن قد هبط أمس الأربعاء، إلى أدنى مستوى له منذ 30 يونيو عند 3,267.79 دولار، بحسب موقع انفستنج الأمريكي.

أما العقود الآجلة للذهب الأمريكي، فقد ظلت مستقرة عند 3,295.80 دولار، وعلى الجانب الآخر، تراجعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.25%.

رسوم جمركية جديدة ترفع حالة القلق

قال "تيم ووترر"، كبير محللي الأسواق في شركة KCM Trade، إن "الذهب عند مستويات دون 3,300 دولار جذب اهتمامًا شرائيًا من المتداولين الذين يعتبرونه فرصة قيمة، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية، والتي تتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية".

أعلن ترامب أمس الأربعاء، عن حزمة من الرسوم الجمركية، شملت تعديلات على الرسوم المقررة سابقا على واردات النحاس، وإنهاء الإعفاءات على شحنات ذات القيمة المنخفضة من الخارج، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 15% على الواردات من كوريا الجنوبية، مع استمرار المفاوضات مع الهند، بعد أن أكد سريان رسوم نسبتها 25% على السلع الهندية بدءا من الجمعة.

كما أعرب عن تفاؤله بشأن المفاوضات التجارية مع الصين، متوقعًا التوصل إلى صفقة عادلة.

الفيدرالي يثبت الفائدة والذهب يستفيد من القلق

في المقابل، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، فيما خفف رئيسه جيروم باول من التوقعات بإجراء خفض في سبتمبر، ما أثر جزئيا على شهية المستثمرين تجاه الذهب، لكنه لم يمنع التعافي.

ويعرف الذهب بأنه أصل آمن خلال فترات التوتر الاقتصادي، وعادة ما يحقق أداءً جيدا في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة.

وقال ووترر: "مستوى الدعم عند منطقة 3,250 دولار يُشكل حاجزًا أساسيًا قد يمنع مزيدًا من التراجع الحاد، لكن كسره قد يفتح المجال للهبوط نحو مستوى 3,200 دولار".

تتجه الأنظار خلال اليوم إلى بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (Core PCE) في الولايات المتحدة، والذي يُتوقع أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 0.3% على أساس شهري، و2.7% على أساس سنوي.

الذهب عند التسوية أمس

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء مع ارتفاع الدولار، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2025.

انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر - الأكثر نشاطا - بنسبة 0.80% أو ما يعادل 28.40 دولار إلى 3352.80 دولار للأوقية في الختام.

تحركات المعادن النفيسة الأخرى

ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2% إلى 37.19 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين بنسبة 0.7% ليصل إلى 1,321.50 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.1% ليسجل 1,218.14 دولار.

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