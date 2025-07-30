الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مؤشر الدولار عالميا يسجل 98.77 نقطة للشراء

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار، استقر مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الاربعاء 30 يوليو 2025، ليلامس المستوى 98.77 نقطة للشراء.

ويعتبر  مؤشر الدولار الأمريكي من أهم المؤشرات المالية التي تعكس قوة الدولار، مقارنةً بسلة من العملات الرئيسية العالمية، كما يُستخدم هذا المؤشر كأداة رئيسية لفهم تحركات الدولار وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

 

مؤشر الدولار -  فيتو 
مؤشر الدولار -  فيتو 

 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار بحركة التداولات العالمية ؟

كما أن مؤشر الدولار (US Dollar Index - DXY) هو مقياس يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل مجموعة من العملات الأجنبية الرئيسية، تشمل اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، والكرونة السويدية، ويتم احتساب هذا المؤشر بطريقة تعكس متوسط سعر صرف الدولار أمام هذه العملات.
 

أهمية مؤشر الدولار في الاقتصاد العالمي

وأكد خبراء بسوق المال أن مؤشر الدولار يؤثر  بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية والأسواق المالية، فعندما يرتفع المؤشر، يعني ذلك أن الدولار يقوى، مما يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للدول الأخرى، ويؤثر على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، أما إذا انخفض المؤشر، فغالبًا ما يشجع على زيادة الصادرات ويؤدي إلى تحسن تنافسية السلع الأمريكية في الأسواق العالمية. 

اقرأ أيضا: 30 شركة تحرك السوق.. مؤشر EGX30 يرسم خريطة المال في مصر

مؤشر الدولار 
مؤشر الدولار 


العوامل المؤثرة على مؤشر الدولار

وعدد خبراء سوق المال العوامل التي تؤثر على حركة مؤشر الدولار، منها السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، البيانات الاقتصادية مثل معدلات البطالة والتضخم، والأحداث السياسية والجيوسياسية العالمية، كما يلعب سعر الفائدة دورًا حاسمًا في جذب أو دفع رؤوس الأموال للاستثمار في الأصول بالدولار. 

اقرأ أيضا:مؤشر الدولار العالمي في مرمى النيران، وخبير: حرب إيران وإسرائيل تخلط الأوراق

تأثير تقلبات مؤشر الدولار على الأسواق العالمية

جدير بالذكر تؤثر تقلبات مؤشر الدولار على  أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب، حيث يتم تداولها غالبًا بالدولار، وعندما يرتفع الدولار، تميل أسعار هذه السلع للانخفاض بسبب ارتفاع تكلفتها بعملات أخرى، كما يؤثر المؤشر على الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض بالدولار، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات العملة.

أهم المؤشرات الاقتصادية لفهم اتجاهات الأسواق العالمية

كما يبقى مؤشر الدولار واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يجب مراقبتها لفهم اتجاهات الأسواق العالمية، فبفضل دوره في تحديد قيمة الدولار وتأثيره على التجارة والاستثمار، يعتبر المؤشر أداة حيوية للمستثمرين وصناع القرار الاقتصادي على حد سواء. 

اقرأ التالى: مؤشر الدولار عالميا بين ضغوط الفائدة وتوترات الأسواق

مؤشر الدولار الأمريكي في التداولات العالمية: قراءة في التحركات والتأثيرات"

يشكّل مؤشر الدولار الأمريكي (US Dollar Index - DXY) أداة قياس رئيسية لقوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الأجنبية، ويُعدّ من المؤشرات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الأسواق المالية العالمية ويشهد المؤشر تحركات ملحوظة في التداولات الأخيرة، متأثرًا بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، مما يجعله محط أنظار المستثمرين حول العالم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Dollar Inde Dollar Index Dollar DXY EGX EGX30 الاقتصاد الاقتصاد العالمي التجارة والاستثمار المؤشرات حركة مؤشر الدولار حركة التداولات حركة التداولات العالمية

مواد متعلقة

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر الدولار اليوم في مصر، تعرف على أسعار الصرف الرسمية في البنك المركزي والبنوك

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

هذا العيار أقل من 3920 جنيها، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء

مؤشر جديد يغير قواعد اللعبة، EGX35 ينطلق بالبورصة المصرية

مؤشر الدولار يعاود الصعود، تحركات عالمية تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد

الأكثر قراءة

نحن والحكومة والتجار!

الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على حلايب وشلاتين وسحب ممطرة في أسوان

المؤبد لمدرس فى الإسكندرية تعدى على 10 طالبات داخل المدرسة

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

التهجير الإنساني.. خداع وتضليل للعقل العليل!

ترامب يوجه حربه الاقتصادية نحو الهند بسبب روسيا، ما القصة؟

إحالة طفل المرور و2 آخرين للمحاكمة بتهمة استعراض القوة وإصابة شاب بعصا البيسبول

الفيدرالي الأمريكي يتحدى ترامب ويقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة في 2025

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل نعيش في زمن علامات الساعة؟.. أمين الفتوى يوضح الحقيقة في فيديو مثير للجدل

ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الدود الأسود في المنام وعلاقتها بالوقوع فى كرب شديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads