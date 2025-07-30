الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حركة مؤشر الذهب عالميا بعد تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة

مؤشر الذهب
مؤشر الذهب

مؤشر الذهب، شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، استقرارا ملحوظًا حيث استقر الذهب الفوري عند نسبة 0.3 % ليصل إلى 3325 دولارا للأونصة. 

حركة التداول على الاسهم

وأكد خبراء فى سوق المال أن الأسهم، تراجعت قيمة مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، في أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما عزّز جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن ويُعزى ذلك إلى تحركات سياسية أمريكية، حيث فشل ضغط الرئيس ترامب لتخفيض أسعار الفائدة وتجاوز الرسوم، بينما أشار وزير الخزانة إلى استقرارها خلال اجتماع اليوم الأربعاء بالفيدرالى.

بورصة COMEX

ومن جهة ثانية، شهدت  بورصة COMEX تراجعًا في حجم التداول ليصل إلى 116,693 عقدًا، مقارنة بـ148,898 عقدًا في اليوم السابق، بينما بلغت العقود المفتوحة نحو 435,765 عقدًا  ، مشيرة إلى تقلب معتدل مستمر في نشاط السوق.

توقعات المصارف 

وعلى الصعيد التحليلي، يتوقع مصرف HSBC نطاق تقلب بين 3,100 و3,600 دولار للأونصة لعام 2025، وسط مؤشر على إمكانية حدوث تصحيح طفيف إذا تجاوزت الأسعار حاجز 3,500 دولار  في المقابل، حذر Citi من احتمال تراجع السعر إلى أقل من 3,000 دولار أواخر العام أو مطلع 2026، مدفوعًا بتحسن اقتصادي عالمي وتراجع الطلب الاستثماري  .

خيارا مفضلا للمستثمرين

وبرغم ذلك، يبقى الذهب خيارًا مفضلًا لدى المستثمرين كأصل تحوط ضد خطر التعثر الاقتصادي، حيث تؤثر عوامل مثل ضعف الدولار، قرارات الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات التجارية على اتجاهه بشكل واضح.

يتداول الذهب عند تلك النقطة

 
يتداول الذهب اليوم حول 3,320 – 3,335 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بضعف الدولار والأجواء التجارية المتوترة، في حين يتلقى دعمًا من تحذيرات البنوك الكبرى. 

ومع ذلك، يعكس مؤشر نشاط التداول حالة من الترقب وسط إشارات تدعو للحذر من تصحيح طفيف محتمل قريبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

HSBC أسعار الذهب أسهم اسعار الذهب العالمي أسعار الذهب العالمية اليوم اسعار الذهب العالمية أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي التداول على الاسهم

مواد متعلقة

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر الدولار اليوم في مصر، تعرف على أسعار الصرف الرسمية في البنك المركزي والبنوك

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

هذا العيار أقل من 3920 جنيها، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء

مؤشر جديد يغير قواعد اللعبة، EGX35 ينطلق بالبورصة المصرية

مؤشر الدولار يعاود الصعود، تحركات عالمية تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد

الأكثر قراءة

تعرف على أسعار ومساحات الشقق المطروحة من بنك القاهرة وخطوات الحجز

الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على حلايب وشلاتين وسحب ممطرة في أسوان

الحكومة: لا خطط لتخفيف الأحمال رغم بلوغ أقصى استهلاك في تاريخ الشبكة

نحن والحكومة والتجار!

ارتفاع الأمواج يصل لـ3.5 متر، اضطراب حركة الملاحة البحرية على هذه الشواطئ

نجم الأهلي يتلقى عرضين من السعودية وفرنسا

خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم يصبح نافذًا في 1 أغسطس

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر والعين والحسد (فيديو)

هل نعيش في زمن علامات الساعة؟.. أمين الفتوى يوضح الحقيقة في فيديو مثير للجدل

ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads