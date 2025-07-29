بدء إحلال وتجديد الملعب الرئيسي بستاد أسيوط الرياضي

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق أعمال الإحلال والتجديد للملعب الرئيسي باستاد أسيوط الرياضي في منطقة الأربعين، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية والشبابية، وتفعيل دورها في اكتشاف ودعم المواهب، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال التطوير تتم تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد السويفي، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع لجنة من جهاز التعمير، حيث تم إجراء معاينة ميدانية للملعب الرئيسي ومرافقه، شملت أرضية الملعب، ومدرجات الدرجة الأولى، ومضمار الجري (التراك).

بالإضافة إلى غرف تغيير الملابس، وغرف الحكام، ودورات المياه الخاصة باللاعبين والجماهير، فضلًا عن التجهيزات الفنية مثل غرفة المواتير والطلمبات، ولوحة الكهرباء الرئيسية، وأعمدة الإنارة والكشافات، وغرفة الإذاعة الداخلية، و6 غرف إدارية، وغرفة الكاميرات، إلى جانب المعدات المخصصة لصيانة الملعب مثل سيارة قص النجيل والدفرة.

تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة محفزة للشباب والنشء لممارسة الرياضة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة محفزة للشباب والنشء لممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أشكالها، لافتًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات والمرافق الشبابية، وتقدم كل أوجه الدعم الممكنة لتذليل العقبات أمام تطوير المنظومة الرياضية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن محافظة أسيوط تزخر بالمواهب الرياضية في مختلف التخصصات، ما يجعل من تطوير المنشآت الرياضية أولوية لاستثمار هذه الطاقات وتأهيل الأبطال وصقل مهاراتهم لخدمة الرياضة المصرية.

يُذكر أن مديرية الشباب والرياضة كانت قد تسلمت استاد أسيوط الرياضي في وقت سابق، عقب إنهاء الإجراءات القانونية بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المختصة ووزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع شركة "استادات" لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية (City Club)، ليعود الاستاد لممارسة دوره الحيوي كمنصة لدعم الرياضة والمواهب الشبابية في المحافظة.

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