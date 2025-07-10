تنفيذي أسيوط يوجه بإعادة تدوير جراكن الغسيل الكلوي (صور)

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جهود التنمية الشاملة.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والأحياء، ومديري المديريات والإدارات المختلفة، وممثلي شركات المرافق.

الالتزام بمعايير السلامة والأمن بجميع السنترالات

في مستهل الاجتماع، شدد محافظ أسيوط على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والأمن بجميع السنترالات، مع التأكد من سلامة بطاريات الليثيوم، كما وجه بإزالة المخلفات من الأسطح الحكومية، والتخلص الآمن من المعدات والأوراق والخشب التالف، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

إعادة تدوير جراكن الغسيل الكلوي

وفي إطار دعم التوجهات البيئية، كلف المحافظ مديرية التربية والتعليم بإعادة تدوير الأوراق القديمة، كما وجه مديرية الصحة بإعادة تدوير جراكن الغسيل الكلوي لإعادة تصنيعها بما يسهم في تقليل الفاقد.

واستعرض محافظ أسيوط مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أنه يمثل أولوية قصوى للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، ووجّه بالإزالة الفورية للتعديات غير المقننة ورفعها على المنظومة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعيًا المواطنين إلى استكمال إجراءات التقنين من خلال المراكز التكنولوجية.

تركيب بلاط الإنترلوك على جانبي الطرق بعرض مترين

كما ناقش الاجتماع خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق والنقل، حيث شدد المحافظ على الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، ووجّه بتركيب بلاط الإنترلوك على جانبي الطرق بعرض مترين، مع إنشاء فواصل مخصصة لتمديدات المرافق تجنبًا لأي تلف مستقبلي بالبنية التحتية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أهمية تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الجودة الشاملة في تقديم الخدمات، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وإصلاح المعدات المعطلة، خاصة معدات إدارة المخلفات الصلبة مثل اللوادر، حفاظًا على كفاءة التشغيل وعدم إهدار المال العام.

استمرار تطوير مناطق "المصلة"، و"زرزارة"، و"الفواخير"

وفيما يخص المناطق غير المخططة، وجه المحافظ باستمرار تطوير مناطق "المصلة"، و"زرزارة"، و"الفواخير" بحي غرب أسيوط، لتحسين مستوى المعيشة لسكانها.

كما شدد على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية من خلال توزيع الزي والكارنيهات الرياضية، وتطوير مركز شباب غرب البلد، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز شباب جديد،

وفي إطار دعم المرأة، خصوصًا صاحبات الحرف اليدوية، وجه المحافظ بتنظيم معارض دائمة لمنتجاتهن، مع تعزيز التسويق عبر منصة "أيادي مصر" الإلكترونية.

فتح فصول رياض أطفال (KG1 وKG2) بمراكز الشباب

كما تابع محافظ أسيوط أعمال اللجنة المكلفة بفحص نادي أسيوط الرياضي، مؤكدًا استمرار الأنشطة بشكل طبيعي، وكشف عن خطة لافتتاح فرعين جديدين للنادي بمدينة ناصر ومدينة أسيوط الجديدة موجها بفتح فصول رياض أطفال (KG1 وKG2) بمراكز الشباب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتخفيف الضغط على المدارس وتنمية الموارد.

واستعرض المجلس نتائج أعمال اللجنة الفنية للإنذار المبكر المعنية بنوعية مياه نهر النيل، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة البترول قبل تنفيذ أعمال الحفر التي قد تؤثر على شبكات الغاز أو البترول، حفاظًا على السلامة العامة.

تخصيص ثلاث غرف بمجمع المصالح الحكومية لصالح جهاز مستقبل مصر

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس التنفيذي بأسيوط على تخصيص ثلاث غرف بمجمع المصالح الحكومية لصالح جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" كمقر إداري داخل المحافظة.

كما أقر المجلس قبول التبرع المقدم من القمص أرميا عوض عزيز بقطعة أرض بمساحة 5 قراريط و7 أسهم لإقامة مدرسة تعليم أساسي بعزبة الأسقف التابعة لمركز القوصية، إلى جانب عدد من التبرعات الأخرى الموجهة لصالح مشروعات تنموية بالمراكز والمدن.

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