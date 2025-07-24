تنفيذي أسيوط: إنشاء محور يربط المحافظة مع البحر الأحمر

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، التي عقدت بديوان عام المحافظة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية في قطاعات التنمية والخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، بالإضافة إلى المقدم محمد همام نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، وممثلي شركات المرافق.

إنشاء محور تنموي يربط محافظة أسيوط بمحافظة البحر الأحمر

وفي خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، أعلن محافظ أسيوط عن دراسة إنشاء محور تنموي جديد يربط محافظة أسيوط بمحافظة البحر الأحمر، بطول 36 كم وعرض يصل إلى 50 مترًا. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من مركز البداري وحتى ميناء سفاجا، بهدف تسهيل حركة النقل والتجارة، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية، وعلى رأسها محصول الرمان ووجه المحافظ بتكليف مديرية الطرق ومركز معلومات شبكات المرافق بسرعة الانتهاء من المعاينات ورفع الإحداثيات.

التصدي لظاهرة عمالة الأطفال

وفي سياق اجتماعي، شدد محافظ أسيوط على أهمية التصدي لظاهرة عمالة الأطفال، مشيرًا إلى ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع هيئة "تيردي زوم" والتي استهدفت بحث آليات الحد من الظاهرة في المناطق الريفية كما أشاد بما تحقق من تطوير في مناطق المصلة وزرزارة والفواخير بحي غرب أسيوط، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ساهمت في توسيع دور مراكز الشباب وتنمية قدرات النشء.

إنشاء محطة صرف صحي بمنطقة الزواتين

كما ناقش الاجتماع شكاوى أهالي منطقة الزواتين بحي الأربعين بشأن غياب خدمات الصرف الصحي، والتي رصدها المحافظ خلال جولة ميدانية سابقة، موجهًا بسرعة إعداد مذكرة للعرض على وزير الإسكان بشأن إنشاء محطة صرف صحي بالمنطقة، وتخصيص موقعين لمحطات الطرد من قِبل حي غرب أسيوط.

إعداد خطة تدريب لسائقي العبارات النهرية

كما أكد اللواء هشام أبوالنصر أهمية مشروع العبارات النهرية كوسيلة نقل آمنة وفعالة، مكلفًا بإعداد خطة تدريب لسائقي العبارات بالتعاون مع وزارة النقل، وتنظيم العمالة واستخراج التراخيص اللازمة لضمان التشغيل الآمن والمستدام.

كما وافق المجلس التنفيذي بأسيوط على مشاركة متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري في حملات توعية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تستهدف السائقين في مواقف السيارات والأماكن العامة للتوعية بمخاطر المخدرات، وذلك بالتوازي مع الحملات الرسمية للكشف عن تعاطي السائقين.

إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء

وفي إطار ضبط العمران، شدد محافظ أسيوط على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، مع التعامل الفوري مع المخالفات المستحدثة ضمن منظومة المتغيرات المكانية كما جرى استعراض معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه بسرعة استكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واختتم الاجتماع بموافقة المجلس على بدء تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2025-2026، مع التأكيد على المتابعة الدقيقة من قبل رؤساء المراكز والمديريات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، كما تم اعتماد قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات المختلفة لدعم المشروعات والخدمات، حيث وجه المحافظ الشكر للمتبرعين، مشيدًا بدور المجتمع المدني في دعم جهود التنمية المحلية.

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