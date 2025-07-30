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وزير الأوقاف: "صحح مفاهيمك" خطوة لتحصين الوطن من التحديات الفكرية والسلوكية

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فيتو

أكّد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف – رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تُمثّل مشروعًا وطنيًّا شاملًا، تأتي استكمالًا للجهود المصرية الرامية إلى مواجهة فكر الإرهاب والتطرف من ناحية، بالمواكبة مع انطلاقة جديدة لمسار آخر يقوم على تحصين المجتمع من الأفكار الهدّامة التي تستهدف استقراره وتماسكه.

وزير الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك تسعى من جهة إلى تفكيك أوهام الجماعات المتطرفة وكشف زيف شعاراتها

وأوضح وزير الأوقاف أن المبادرة تسعى من جهة إلى تفكيك أوهام الجماعات المتطرفة وكشف زيف شعاراتها، ومن جهة أخرى إلى حشد طاقات الدولة ومؤسساتها لبدء مواجهة جادّة لكل صور التراجع القيمي والسلوكي، بما يُسهم في ترسيخ منظومة أخلاقية راقية تشمل كل ميادين الحياة.

وأشار إلى أن المبادرة تُشكّل خطوةً مهمةً في تحصين الوطن من التحديات الفكرية والسلوكية، وتعزيز الانضباط، وبناء وعي جمعي يقوم على قيم الرحمة، والانتماء، واحترام القانون، وتخطو خطوات جادة نحو بناء الإنسان.

رئيس مجلس الوزراء يشهد إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة "صحح مفاهيمك" رسميًّا


وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إعلان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" رسميا، بحضور عدد من الوزراء.


وتهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط، من خلال معالجة قضايا تمس الواقع اليومي للمواطن، برؤية علمية وتربوية منضبطة، تستند إلى خطاب ديني رشيد، يعالج الظواهر السلبية بالتوعية والرحمة دون إدانة أو إقصاء.


وعقب إطلاق المبادرة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لإطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" اليوم من مقر مجلس الوزراء، مؤكدا أنها تعد ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي مستنير وراسخ يستند إلى فهم ديني وإنساني صحيح، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لكل الأفكار والسلوكيات المدمرة التي ينتج عنها تراجع القيم والأخلاق داخل المجتمع.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لآليات تنفيذ هذه المبادرة؛ لضمان تحقيق أهدافها الوطنية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

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وزير الأوقاف مبادرة صحح مفاهيمك أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الازهر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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