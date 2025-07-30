الأزهري يعلن تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك" لمواجهة الفكر المتطرف

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" رسميًا.

وأوضح الأزهري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ قليل بالعلمين الجديدة، أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، ومواجهة الفكر المتطرف، وبناء وعي حقيقي لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب.

وقال الأزهري:"المبادرة تستهدف إطلاق عدة برامج متنوعة، تشمل حملات توعوية، محتوى رقمي، ولقاءات تفاعلية، تلامس الواقع وتواجه المفاهيم الخاطئة بأسلوب علمي مبسط".

وأشار إلى أنه سيتم الترويج للمبادرة على نطاق واسع، من خلال النشر في وسائل النقل العامة ووسائل المواصلات، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد وزير الأوقاف أن "صحح مفاهيمك" تمثل مرحلة جديدة من العمل الدعوي المستنير، الذي يدمج بين الخطاب الديني الوسطي وأدوات العصر الحديث، بما يسهم في تعزيز الأمن الفكري وترسيخ قيم التسامح والاعتدال.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة تتبناها وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لإعادة بناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه المجتمع.

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