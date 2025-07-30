الأربعاء 30 يوليو 2025
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صحة ومرأة

اصنعى بنفسك حمام كريم طبيعي لتغذية الشعر وترطيبه

ترطيب الشعر
ترطيب الشعر

تعانى الكثير من الفتيات من جفاف الشعر وتقصفه نتيجة التعرض المستمر للشمس، واستخدام أدوات التصفيف الحرارية أو المواد الكيميائية التى تدمر الشعر.

وللحفاظ على صحة الشعر ولمعانه يمكن استخدام حمام كريم طبيعي بمكونات منزلية آمنة، حيث يعمل على ترطيب الشعر بعمق وتغذيته من الجذور حتى الأطراف.

 

طريقة عمل حمام كريم طبيعي لتغذية الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، طريقة عمل حمام كريم طبيعي لتغذية الشعر وترطيبه.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

1 صفار بيضة اختياري للشعر شديد التلف.

طريقة التحضير:

  • في وعاء نظيف، اخلطي الزيوت مع الزبادي والعسل جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • إذا كان شعرك يعاني من تلف شديد أضيفي صفار البيضة وامزجي المكونات جيدا.
  • قسمي شعرك إلى خصلات ووزعي الخليط من الجذور حتى الأطراف.
  • غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام لزيادة امتصاص المكونات.
  • اتركي الحمام لمدة 30–45 دقيقة.
  • اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو الخفيف ثم اشطفيه جيدا.
  • هذه الوصفة تمنح الشعر ترطيب عميق، وتغذية وتقوية تعزز صحة الشعر، كما تقلل تقصف الشعر وتحفزه على النمو وتزيد كثافته.
  • لأفضل النتائج، ينصح بتطبيق هذا الحمام مرة واحدة أسبوعيا، مع التقليل من استخدام الحرارة والمستحضرات الكيميائية للحفاظ على حيوية الشعر.
اصنعى بنفسك حمام كريم طبيعي لتغذية الشعر 
اصنعى بنفسك حمام كريم طبيعي لتغذية الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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وصفات طبيعية لاستعادة لمعان شعرك بعد التعرض للشمس والحر

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اصنعي بنفسك سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال شعرك

 

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