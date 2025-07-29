تعليم الإسماعيلية يعقد المقابلات الشخصية للمشاركين في مسابقة 100 معلم مبدع (صور)

عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، برعاية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور أشرف العربي وكيل المديرية، المقابلات الشخصية للمشاركين في مسابقة "100 معلم متمكن مبدع 2".

رحلة تقديم الأعمال

ويأتي ذلك بعد رحلة بدأت من تقديم الأعمال في أبريل الماضى من قبل المشاركين من معلمي الإسماعيلية، مرورًا بتصفيتها على مستوى الإدارات.

جانب من المقابلات، فيتو

جانب من المقابلات، فيتو

حيث تم رفعها وتقيمها إلكترونيا واختتمت بإجراءالمقابلات الشخصية ليتم في النهاية رفع أفضل 5 مشاركات متميزة للوزارة بإشراف وتنفيذ إدارة التواصل ودعم المعلمين بقيادة سماح أحمد.

جانب من المقابلات، فيتو

جانب من المقابلات، فيتو

و تشكلت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، والدكتور أشرف العربي وكيل المديرية والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية بالإسماعيلية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وغادة البدري مدير عام الشئون التنفيذية، وعصمت فاروق مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية، ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة، وعبد الحميد جمعه مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات.

جانب من المقابلات، فيتو

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