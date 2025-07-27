الأولى على الثانوية العامة علمي رياضة بالإسماعيلية: القرب من الله سر النجاح

قالت مريم شريف النويشي، الأولى على الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، بشعبة علمي الرياضيات والتي تقدمت على أقرانها من الذكور، وحققت مجموع 99،06%، أنها كانت متوقعة أن تحصل على مركز متقدم بالثانوية العامة.

حلم المستقبل

وأشارت خلال تصريحاتها لـ "فيتو" أنها تتمنى أن تلتحق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، كما تتمنى أن تحقق ذاتها في عمل تفيد به المجتمع.

وأوضحت مريم شريف النويشي، أنها كانت تأخذ بعض الدروس الخصوصية أونلاين، وكانت تفضل المذاكرة فى المنزل، حفاظا على الوقت.

خطة النجاح الدائم

ولفتت “النويشي”، أن خطة النجاح هي القرب من الله تعالى، وأداء الصلوات في وقتها مع الحرص على ترتيب الوقت والقيام بكافة المهام الخاصة بالمذاكرة أولا بأول.

أسماء العشرة الأوائل بالشعب الثلاثة

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أعلنت بقيادة أيمن موسي وكيل الوزارة أسماء العشرة الأوائل بالثانوية العامة باقامها الثلاثة علمى الرياضيات وعلمي العلوم والشعبة الأدبية.

وشملت أسماء العشرة الأوائل بالثانوية العامة بالإسماعيلية بشعبة علمى الرياضيات كل من: الأولى مريم شريف النويشي، والثاني زياد نبيل أمام أحمد رضوان، الثالث سيف محمود محمد أحمد،الرابعة مريم ناصر إسماعيل، الخامس عمار عمرو على حسن، السادس يوسف سيد عبد الحميد، السابع نور الدين أيمن سمير، الثامن إبراهيم عبد الحميد السيد عامر، التاسع أنطوان بخيت السيد جرجس،العاشر أحمد عبد الرؤوف فكرى.

أسماء أوائل شعبة علمي العلوم بالإسماعيلية

فيما شملت أسماء العشرة الأوائل للشعبة العلمي علوم كل من: الأولى أريني راضي فرج الله، الثاني عاطف مروان عاطف، الثالثة شهد محمد عوض،الرابع مازن محمد كامل، الخامسة سلمي محمد محمود، السادس ماجد قطب السيد،السابع على محمد أحمد، الثامن حنين محمد محمد، التاسع أدهم الشريف فاروق عودة، العشر كريم محمد عبد المجيد.



فيما ضمت قائمة العشرة الأوائل بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية كل من: جودي أحمد إسماعيل، عبد الجواد سامح عبد الجواد،حبيبة مصطفي صلاح،رحمة أسامة عبد النبي،منى محمد فاروق،سيمون نسيم مرقص،حفصة أحمد محمد عبدالله،سلمى خالد الطيب محمد خليل سليمان،مريم عبد العال على، فاطمة أشرف محمد.

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