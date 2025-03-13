الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

محافظ أسيوط يشهد توزيع 30 جهاز عروسة بديروط

محافظ أسيوط يسلم
محافظ أسيوط يسلم أجهزة العرائس، فيتو

 وزع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، 30 جهاز عروسة وذلك خلال مشاركته في الإفطار الجماعي الذي نظمته المحافظة أمس، وبالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي والجمعية الشرعية لذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية وحالات تيسيير الزواج بمدينة ديروط، وذلك في جو من الألفة والمودة بمناسبة شهر رمضان الكريم وضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة لتقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف القرى والمراكز.

 

حضور 750 من الأسر الأولى بالرعاية 

  وقد شهدت الفعالية حضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب يونس الجاحر والنائب محمد عيد عبدالجواد أعضاء مجلس النواب، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط والشيماء عبدالمعطى القائم بأعمال وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وبمشاركة ما يقرب من 750 من الأسر الأولى بالرعاية وحالات تيسيير الزواج وذوي الهمم وأسرهم.

 

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونقل تهنئة وتحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهم، معربًا عن سعادته بمشاركة هذه الفئات الغالية على قلوبنا في هذه المناسبة الرمضانية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتقدير لذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم في جميع المجالات.

 

وأكد محافظ أسيوط في كلمته أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام المحافظة بتقديم الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجًا وذوي الهمم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل دائمًا على تعزيز التكافل الإجتماعي وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

 

كما شهد محافظ أسيوط خلال الفعالية توزيع 30 جهاز عروسة على المستحقات من الأسر الأكثر احتياجًا، في خطوة تهدف إلى دعم الفتيات في تجهيزهن للزواج، حيث تم إجراء بحث اجتماعي للفتيات  للتأكد من كونهن مستحقات وضمان أحقيتهن في المساعدات المقدمة لهن وفقًا للمعايير والضوابط المحددة.

كما أعربت المستفيدات عن شكرهن لهذه المبادرة الإنسانية الكريمة التي تسهم في إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوبهم كما تم توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق مركز ديروط.

محافظ أسيوط يسلم جهازي عروسة لفتاتين يتيمتين

محافظ أسيوط يسلم 21 ماكينة خياطة و15 فرنا للسيدات الأرامل والمعيلات (صور)

وقام المحافظ بتفقد مركز الفتاح لرعاية وتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال المركز وما يقوم بتقديمه من خدمات مختلفة لذوى الهمم كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمركز.

 

وأضاف أبوالنصر أنه سيتم تنظيم المزيد من المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى حياة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وذلك ضمن إستراتيجية الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

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