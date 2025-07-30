الأربعاء 30 يوليو 2025
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خارج الحدود

23 شهيدا ومصابا بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات في رفح الفلسطينية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت هيئة الإسعاف والطوارئ في غزة، عن سقوط 3 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح الفلسطينية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن 81 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال فجر أمس بينهم 32 من طالبي المساعدات.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 113 شهيدا و637 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت وزارة الصحة في غزة، أن هناك 22 شهيدا و199 مصابا من طالبي المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدا و145,870 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

وكانت أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مناطق عدة في قطاع غزة.

قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها: "إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة".

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