بعد 20 ساعة من الغرق، العثور على جثمان شاب في ترعة السلام بالدقهلية

نجح رجال الإنقاذ النهري في محافظة الدقهلية في العثور على جثمان الشاب أحمد وديع بلال، 19 سنة، داخل ترعة السلام أمام قرية العصافرة مركز المطرية بعد 20 ساعة من الغرق.

العثور على جثمان شاب بعد 20 ساعة من الغرق

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق شاب من الجمالية في ترعة السلام أمام كوبري عاشور بالعصافرة.

نزل للاستحمام خرج جثة من ترعة السلام

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف ورجال الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب بعد غرقه حينما نزل للاستحمام هربا من ارتفاع درجة الحرارة في ترعة السلام بصحبة 2 من أصدقائه لكنه لم يخرج وعثر عليه جثة.

الغريق هو الابن الأكبر لوالدته والأم في حالة انهيار

وسيطرت حالة من الانهيار على والدة الشاب الغريق الذي يعد أكبر أشقائه، والتف حولها السيدات والأقارب في محاولة لتهدئتها.

العثور على الجثمان ونقله لمستشفى المنزلة

وتم نقل جثمان الشاب إلى مستشفى المنزلة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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