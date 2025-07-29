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محافظات

العثور على جثمان شاب بجوار كوبري السلخانة الجديد بطنطا (صور)

العثور على جثمان
العثور على جثمان شاب بجوار كوبري السلخانة الجديد بطنطا

عُثر، اليوم الثلاثاء، على جثمان شاب بجوار كوبري السلخانة الجديد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية في ظروف غامضة أثارت حالة من الذعر بين الأهالي.

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تلقى قسم شرطة ثان طنطا بلاغًا من عدد من المواطنين يفيد بوجود جثمان شخص يدعي "حمادة دوكو" مُلقى بجوار الكوبري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول المنطقة.

العثور علي جثة شاب ملقي علي جسر النيل بطنطا
العثور علي جثة شاب ملقى علي جسر النيل بطنطا

وتبين من المعاينة أن الجثمان يخص شخصًا يُدعى "حمادة دوكو" ويُعرف في محيط المنطقة فيما بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية أعمال الفحص والتحري للوقوف على ملابسات الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

العثور علي جثة شاب ملقي علي جسر النيل بطنطا 
العثور على جثة شاب ملقى على جسر النيل بطنطا 

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.

العثور علي جثة شاب ملقي علي جسر النيل بطنطا
العثور على جثة شاب ملقى علي جسر النيل بطنطا

وتواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف حقيقة ما جرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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