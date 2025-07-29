بعد 24 ساعة، العثور على جثمان طبيب أسنان انقلبت سيارته في ترعة السلام بالدقهلية

نجح رجال الإنقاذ النهري في العثور على جثمان طبيب أسنان انقلبت سيارته الملاكي بترعة السلام أمام قرية العصافرة مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد مرور أكثر من 24 ساعة على وقوع الحادث.

حيث كثف رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية جهودهم للبحث عن طبيب أسنان انقلبت به سيارة ملاكي كان يستقلها في ترعة السلام بنطاق قرية العصافرة بمركز المطرية في محافظة الدقهلية، حتى تم استخراج الجثمان ونقله لمستشفى المطرية لاستخراج تصريح الدفن وتسليمه لذويه.

الإنقاذ النهري ينجح في استخراج جثمان طبيب أسنان من ترعة السلام في الدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي حمراء اللون داخل ترعة السلام أمام قرية العصافرة مركز المطرية.

انتشال السيارة والبحث عن الجثمان

على الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وتدخل عدد من أهالي القرية لاستخراج السيارة من الترعة.

وبالفحص، تبين أن قائد السيارة هو الدكتور زهران عرفات أحمد عرفات، طبيب أسنان من قرية حادوث مركز الشرقية.



واستمرت جهود فرق الإنقاذ في البحث عن الجثمان داخل المياه، وسط حالة من الحزن والقلق بين أهالي المنطقة وأسرته التي تم التوصل إليها بالفعل وصلت بموقع الحادث.

وأخيرا تمكن رجال الإنقاذ من استخراج جثمان طبيب الأسنان الشاب.

ومن المقرر تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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