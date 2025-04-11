الأطباء: جلسة صلح وتقديم اعتذار من برلماني لطبيب مستشفى المنزلة بالدقهلية بعد الاعتداء عليه

كشفت نقابة أطباء الدقهلية آخر تطورات واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى المنزلة العام الدكتور أحمد عبيد متدرب زمالة الجراحة بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية من قبل نائب مجلس الشعب.

و أدانت نقابة الأطباء بشدة أي اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض له أفراد الطاقم الطبي، حيث أن أي اعتداء فردي هو اعتداء على هيبة المهنة ورسالتها الإنسانية.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى بلاغ نقابة الدقهلية بعد انتهاء الواقعة وبعد قيام الطبيب أحمد عبيد بعمل مذكرة صلح بكامل رغبته وبدون أي ضغوط طبقا لما ورد على لسان الطبيب صاحب الواقعة.

وتم التواصل الفوري مع الطبيب من قبل الدكتور علي توفيق نقيب أطباء الدقهلية ودكتورة عبير عبدالقادر أمين الصندوق لتقديم الدعم القانوني والنفسي للطبيب والوقوف على ملابسات الواقعة تفصيلا وتطوراتها.



وأكدت نقابة أطباء الدقهلية أنه تم التواصل مع إدارة المستشفى وكل الأطراف المعنية لضمان حماية الطبيب وحماية حقه القانوني نظرا لما تم إثارته عن تعرضه لضغوط وتهديدات مخالفة للحقيقة.

وخلال الساعات المتأخرة من الليل رفض الطبيب أحمد عبيد محاولات ترضية وصلح من قبل بعض الشخصيات العامة والأهالي، مشترطا حضور والده أستاذ خالد عبيد المحامي ونقيب الأطباء دكتور علي توفيق.

تقديم اعتذار للطبيب أحمد عبيد بواسطة نائب مجلس النواب في حضور والد الطبيب



أكدت النقابة أنه تم اليوم تقديم اعتذار للطبيب أحمد عبيد بواسطة نائب مجلس النواب في حضور والد الطبيب وبناءً على رغبته الشخصية ورغبة والده لإنهاء التشاحن وإزالة تداعيات الواقعة.

وذلك في جلسة ودية بحضور الدكتور علي توفيق نقيب أطباء الدقهلية والنائب وليد فرعون

ودكتور أحمد سعد مدير مستشفى المنزلة العام وخالد عبيد والد الطبيب أحمد عبيد وبعض الشخصيات العامة.

وأكدت نقابة أطباء الدقهلية حرصها الدائم على كرامة المهنة والأطباء وإدانتها لأي اعتداء من أي شخص مهما كانت صفته أو منصبه واستعداد النقابة الفورى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي اعتداء



ودعت جميع الأطباء بضرورة إشراك النقابة وإبلاغها فور وقوع أي حادث اعتداء لضمان استخدام الوسائل القانونية وحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.