الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأطباء: جلسة صلح وتقديم اعتذار من برلماني لطبيب مستشفى المنزلة بالدقهلية بعد الاعتداء عليه

أطباء نقابة الدقهلية
أطباء نقابة الدقهلية

كشفت  نقابة أطباء الدقهلية آخر تطورات  واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى المنزلة العام الدكتور أحمد عبيد متدرب زمالة الجراحة بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية من قبل نائب مجلس الشعب.

و أدانت نقابة الأطباء بشدة أي اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض له أفراد الطاقم الطبي، حيث أن أي اعتداء فردي هو اعتداء على هيبة المهنة ورسالتها الإنسانية.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى  بلاغ نقابة الدقهلية بعد انتهاء الواقعة وبعد قيام الطبيب أحمد عبيد بعمل مذكرة صلح  بكامل رغبته وبدون أي ضغوط طبقا لما ورد على لسان الطبيب صاحب الواقعة.
وتم التواصل الفوري مع الطبيب من قبل  الدكتور علي توفيق نقيب أطباء الدقهلية ودكتورة عبير عبدالقادر أمين الصندوق لتقديم الدعم القانوني والنفسي للطبيب والوقوف على ملابسات الواقعة تفصيلا وتطوراتها.


وأكدت نقابة أطباء الدقهلية أنه تم التواصل مع إدارة المستشفى وكل الأطراف المعنية لضمان حماية الطبيب وحماية حقه القانوني نظرا لما تم إثارته عن تعرضه لضغوط وتهديدات مخالفة للحقيقة. 

وخلال الساعات المتأخرة من الليل رفض الطبيب أحمد عبيد محاولات ترضية وصلح  من قبل بعض الشخصيات العامة والأهالي، مشترطا حضور والده أستاذ خالد عبيد المحامي ونقيب الأطباء دكتور علي توفيق.

تقديم اعتذار للطبيب أحمد عبيد  بواسطة نائب مجلس النواب في حضور والد  الطبيب
 

أكدت النقابة أنه  تم اليوم   تقديم اعتذار  للطبيب أحمد عبيد  بواسطة نائب مجلس النواب في حضور والد  الطبيب وبناءً  على رغبته الشخصية ورغبة والده  لإنهاء التشاحن  وإزالة تداعيات الواقعة.

وذلك في جلسة ودية بحضور  الدكتور علي توفيق نقيب أطباء الدقهلية والنائب وليد فرعون 
ودكتور أحمد سعد مدير مستشفى المنزلة العام   وخالد عبيد والد الطبيب أحمد عبيد وبعض الشخصيات العامة.

وأكدت  نقابة أطباء الدقهلية حرصها الدائم على كرامة المهنة والأطباء وإدانتها لأي اعتداء من أي شخص مهما كانت صفته أو منصبه واستعداد النقابة الفورى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي اعتداء
 

منظمة الصحة: مخزون الأدوية في غزة وصل إلى مستويات خطيرة

وباء العصر، الصحة تكشف عن أبرز 7 أسباب للإصابة بالسمنة

ودعت جميع الأطباء بضرورة إشراك النقابة وإبلاغها فور وقوع أي حادث اعتداء لضمان استخدام الوسائل القانونية وحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعتداء علي طبيب النائب وليد فرعون حماية الطبيب مستشفي المنزلة مجلس النواب نقابة الأطباء نقابة أطباء الدقهلية نقيب الأطباء

مواد متعلقة

بعد ارتفاعه لـ 13.1% خلال مارس الماضي، كيف يؤثر التضخم على دخل المواطن، وما هي علاقته بارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وما آليات قياسه؟

بمشاركة 18 دولة، اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب غدا بالقاهرة

محافظ بني سويف يوجه بوضع جداول مواعيد وأسماء الأطباء بـ207 وحدات صحية

الأكثر قراءة

الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

الجنون يصيب أسعار الذهب، وعيار 18 يتخطى الـ 4000 جنيه اليوم الجمعة

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

أمطار خفيفة ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

موعد مباراتي الأهلي أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 32

منوعات

المزيد

السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 (آخر تحديث)

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية عن حماية الأسرة المصرية من الثقافات الوافدة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة وبدء الست من شوال به

هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟ علي جمعة يوضح الفرق بين الدين والتدين

المزيد
الجريدة الرسمية