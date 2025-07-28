الإنقاذ النهري يكثف جهوده للبحث عن طبيب انقلبت سيارته بترعة السلام في الدقهلية

يكثف رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية جهودهم للبحث عن طبيب أسنان انقلبت به سيارة ملاكي كان يستقلها في ترعة السلام بنطاق قرية العصافرة مركز المطرية في محافظة الدقهلية.

الإنقاذ النهري يكثف جهوده للبحث عن طبيب أسنان بترعة السلام في الدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي حمراء اللون داخل ترعة السلام أمام قرية العصافرة مركز المطرية ولا يزال البحث جاري عن مستقل السيارة.

انتشال السيارة والبحث عن الجثمان

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وتدخل عدد من أهالي القرية لاستخراج السيارة من الترعة ولا يزال البحث مستمر للعثور على مستقل السيارة.

وبالفحص تبين أن السيارة قائدها هو الدكتور زهران عرفات أحمد عرفات – طبيب أسنان من قرية حادوث مركز الشرقية ولا يزال البحث عنه جارٍ في ترعة السلام.



وحتى هذه اللحظة، لا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها في البحث عن الجثمان داخل المياه، وسط حالة من الحزن والقلق بين أهالي المنطقة وأسرته التي تم التوصل إليها بالفعل وصلت بموقع الحادث.

طبيب الأسنان المفقودة بترعة السلام

ومن المقرر تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات

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