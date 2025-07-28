زيزو يتصدر اهتمامات جماهير القطبين بعد تحديد القمة.. الأهلي يبرز نجم الزمالك السابق قبل الديربي المنتظر.. ورد ساخر من الأبيض

اشتعل لقاء القمة المنتظر الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك في قمة الموسم الجديد من الدوري المصري مبكرا، بسبب تبادل العبارات الساخرة بين حسابات الناديين على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، أعلنت موعد مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال المرحلة الأولى من الدوري الممتاز، الموسم الجديد 2025-2026.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك في قمة المرحلة الأولى من الدوري المصري، يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر المقبل، على أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ونشر حساب النادي الأهلي على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تصميما خاصا بموعد اللقاء متضمنا صورة أحمد سيد زيزو، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأحمر بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

ديربي القاهرة 🔴



نواجه الزمالك في الجولة التاسعة من بطولة الدوري 🦅 pic.twitter.com/tGQvAiXSBw — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 27, 2025

وعلى الجانب الآخر نشر الحساب الرسمي للزمالك صورة من القمة الأخيرة التي لم تلعب، بعدما قرر الأهلي الانسحاب ورفض الحضور، وعلقت صفحة الأبيض عليها برسالة: "فقط كونوا هناك".

وجاءت الرسالة كتذكير ساخر بواقعة الموسم الماضي، حين غاب الفريق الأحمر عن القمة في مرحلة التتويج، احتجاجًا على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي، فكانت النتيجة أن دخل الزمالك منفردا إلى أرض الملعب، واحتسبت النقاط لصالح الفريق الأبيض.

وقامت صفحة الزمالك بإزالة صورة أحمد سيد زيزو، لاعب الأبيض السابق، المنتقل للنادي الأهلي من الصورة الجماعية للقاء الموسم الماضي الذي شهد انسحاب الأهلي.

منشور الزمالك علي الفيس بوك شهد 20 ألف تعليق بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف مشاركة فضلا عن 120 ألف ايموشن.

وعلى الجانب الآخر شهد منشور زيزو علي صفحة الأهلي 7 آلاف تعليق بالاضافة إلى أكثر من ألفي مشاركة فضلا عن 140 ألف ايموشن.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب والاجتماع الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز.

كما أعلنت رابطة الأندية نهاية مسابقة الدوري في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه رابطة الأندية المحترفة في إنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية.

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي يشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

عقوبة الانسحاب في مباريات الموسم الجديد للدوري

وأجرت رابطة الأندية المصرية، تعديلات على عقوبة الانسحاب في مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري، بعد أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك والتي شهدت عدم خوض الفريق الأحمر للقاء، وخصم 3 نقاط منه فقط.

وأجرت رابطة الأندية تعديلا في صياغة عقوبة الانسحاب، بحيث تكون واضحة مع تغليظ الغرامة المالية الخاصة الانسحاب، حيث تنص لائحة الموسم الجديد على أن الانسحاب من أي مباراة عقوبته خصم 3 نقاط المتعلقة باللقاء نفسه مع خصم 3 نقاط في نهاية الموسم وغرامة مالية لتعويض أضرار الشركات الراعية والقنوات الناقلة للمباريات.

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