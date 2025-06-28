وزير الخارجية: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد لاستقرار إسرائيل والمنطقة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يجب أن تكون إسرائيل دولة طبيعية لا تمارس العدوان.

وشدد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة خارجية النمسا، بياته ماينل رايزينجر"، اليوم فى القاهرة على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية لأنها الضمان الوحيد لاستقرار إسرائيل والمنطقة.

وأضاف: اقامة الدولة الفلسطينية هو الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة التي أصبحت هشة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.