ألبانيز: نرفض الاعتراف بدولة فلسطين حاليا وكذلك انتهاك إسرائيل للقانون الدولي بغزة

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد: إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بكل وضوح في قطاع غزة، إلا أن كانبيرا لا تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة قريبا.

أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بكل وضوح في قطاع غزة



وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي): "إن سقوط ضحايا ووفيات من المدنيين في غزة هو أمر غير مقبول تماما، ولا يمكن تبريره أبدا".

وأضاف: "من الواضح تماما أن وقف إدخال الغذاء هو انتهاك للقانون الدولي، وهو قرار اتخذته إسرائيل في مارس الماضي"، رغم إشارته إلى أن نتائج التقييمات الرسمية للانتهاكات "في طريقها للظهور".

وأوضح أن "القانون الدولي ينص على عدم إمكانية تحميل الأبرياء مسؤولية ما يعد صراعا".

أستراليا لا تعتزم السير على نهج فرنسا وأن تعترف بفلسطين

وبسؤاله عما إذا كانت أستراليا تعتزم السير على نهج فرنسا وأن تعترف بفلسطين كدولة في المستقبل القريب، قال ألبانيز إن حكومته لن تقدم على مثل هذه الخطوة "قريبا".

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