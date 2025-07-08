السلطات الليبية تعثر على جثمان مصري من الغربية وتناشد ذويه التعرف عليه (صورة)

أعلنت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، اليوم، العثور على جثمان مواطن مصري يدعى "محمد مصطفى محمد مصطفى البيه" وناشدت أسرته التعرف عليه.

العثور على جثمان مصري من الغربية فى ليبيا

ونشرت حساب وحسب مؤسسة العابرين، صورة البطاقة الشخصية للمواطن المصري، محمد مصطفى محمد مصطفى البيه، من مواليد منية ابيار بمركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية.

صورة الضحية المصري، فيتو

وأشارت إلى أنه تم دفن الجثمان برفقة ضحية ثانية، من قبل أعضاء مشرحة مركز طبرق الطبي والأجهزة الأمنية.

مؤسسة العابرين تناشد المصريين التعرف على هوية الضحية

وقالت مؤسسة العابرين، نأمل من الإخوة المصريين نشر الصور في مجموعات محافظة الغربية حتى يعلم أهله وذويه.

ووضع القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبات رادعة بشأن تهريب المهاجرين.

تأتي هذه العقوبات لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.





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