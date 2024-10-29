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خارج الحدود

غرق 12 مصريا في ليبيا، تفاصيل البحث عن جثامين ضحايا محافظتى الشرقية والغربية بالمتوسط

غرق 12 مصريا فى ليبيا،
غرق 12 مصريا فى ليبيا، فيتو

أعلنت مؤسسة العابرين الليبية، تفاصيل مصرع 12 مصريا فى حادث غرق قارب هجرة غير شرعية أمام سواحل البلاد بالبحر المتوسط، وطريق إنقاذ الناجى الوحيد فى الحادث، مع استمرار البحث عن الجثامين المفقودين.

 

مؤسسة العابرين تكشف تفاصيل غرق 12 مصريا فى المتوسط

وقالت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية الليبية ومقرها "طبرق"، أنه بتاريخ أمس الإثنين غرق مركب هجرة غير شرعية، شرق طبرق بـ60 كيلومترا  يحمل 13 مهاجرا من الجنسية المصرية، لقي 12 مهاجر منهم مصرعهم ولا زال جاريا البحث عن الجثامين المفقودة. 

وأوضحت المؤسسة الليبية، أنه تم إنقاذ شخص وهو بصحة جيدة.

وبينت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، أنه تم عملية إنقاذ الناجى الوحيد تمت من قبل فصيل التحري والقبض التابع للواء طارق بن زياد.

وأوضحت، عجزها عن الحصول على اسماء المهاجرين المصريين الغرقي حتى الآن.

 

غرق مصريين أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا عبر ليبيا

فيما كشفت وكالة "رويترز" أن المعلومات التى تحصلت عليها للسلطات الليبية من الناجي الوحيد، أفادت بأن 13 مصريا من محافظتي الشرقية والغربية انطلقوا تجاه إيطاليا في أحد قوارب مهربي البشر، مساء الأحد، وتعرض قاربهم للغرق فى عرض المتوسط.

وتواجه مصر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بقوانين رادعة، لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من يشارك في تنظيمها أو تيسيرها، مؤكدة أنه تم تشديد الإجراءات على حدودها لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية، وهو ما يدفع بعض الشباب لاستغلال السواحل الليبية فى الوصول إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية.

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