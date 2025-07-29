الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

روما يعلن ضم فاسكيز حارس ميلان

روما يعلن ضم فاسكيز
روما يعلن ضم فاسكيز حارس ميلان

أعلن نادي روما الإيطالي، رسميا تعاقده مع الحارس الكولومبي ديفيس فاسكيز حارس مرمى ميلان السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد حتى 2027.

وكان ميلان قد أعلن في وقت سابق فسخ عقد الحارس الكولومبي بالتراضي، ليعلن روما ضمه بديلا للصربي ميلي سفيلار حارس الفريق الأساسي.

وكان روما أعلن تجديد عقد حارسه الأساسي الصربي ميلي سفيلار حتى 2030.

روما يبدأ تحركاته لضم موهبة برشلونة 

كشفت تقارير أن مارك بيرنال لاعب برشلونة الشاب، تلقى عروضًا للرحيل عن صفوف البارسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغاب بيرنال (18 عامًا) عن معظم موسم 2024-2025 بسبب إصابة خطيرة في الرباط الصليبي، تعرض لها في أغسطس الماضي، لكنه تعافى مؤخرًا وانضم لتدريبات ما قبل الموسم.

وعلى الرغم من أن برشلونة لم يبرم سوى صفقتين خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن، هما خوان جارسيا وماركوس راشفورد، إلا أن عودة بيرنال من الإصابة تعد بمثابة "صفقة جديدة" للنادي الكتالوني.

وعلي صعيد متصل أشار الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو إلى أن نادي روما بدأ تحركاته للتعاقد مع بيرنال، وقد تواصل بالفعل مع إدارة برشلونة على أمل إتمام الصفقة.

وفي الوقت نفسه، أوضح جيانلوكا دي مارزيو أن ريال بيتيس يبدي اهتمامًا مماثلًا لضم اللاعب الشاب، وإن كان أقل جدية حتى الآن.

ورغم أن رحيل بيرنال يبدو مستبعدًا نظرًا لتقدير النادي الكبير له، وخاصة من المدرب هانز فليك، إلا أن خيار الإعارة لا يُستبعد بالكامل.

ولفت الصحفي الإيطالي إلى أن إدارة البلوجرانا تفكر في منحه دقائق لعب أكثر تمهيدًا للاعتماد عليه في موسم 2025-2026، دون التخلي عن موهبته الواعدة بشكل نهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روما روما الإيطالى ميلان ديفيس فاسكيز برشلونة

مواد متعلقة

لاعب ريال مدريد يرفض الانضمام إلى ميلان الإيطالي

روما يبدأ تحركاته لضم موهبة برشلونة

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

مصدر يكشف تفاصيل اصطدام قطار الإسكندرية بنهاية رصيف 1 في محطة مصر

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

حذر من دعوات جر البلد لحرب عسكرية، توفيق عكاشة: البعض يرغب في إسقاط مصر

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

خدمات

المزيد

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فقه المرأة، ما حكم صلاة المرأة عند زيادة مدة الحيض عن عادتها الشهرية؟

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads