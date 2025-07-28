لاعب ريال مدريد يرفض الانضمام إلى ميلان الإيطالي

رفض فران جارسيا، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد، فرصة الانضمام إلى صفوف ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ميلان يسعى لتعزيز الجبهة اليسرى بعد رحيل الفرنسي ثيو هيرنانديز رسميًا إلى الهلال السعودي، ووضع جارسيا ضمن خياراته لتعويض هذا الفراغ.

فران جارسيا بفضل البقاء في ريال مدريد

لكن، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جارسيا رفض فكرة الرحيل، وأغلق الباب أمام الانتقال إلى "الروسونيري"، مؤكدًا استمراره مع النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لا يشعر بالقلق من التحديات المقبلة، سواء بوصول كاريراس من بنفيكا، أو وجود الفرنسي فيرلاند ميندي في نفس المركز، إذ يثق في قدرته على إثبات نفسه.

ونوّهت "ماركا" إلى أن جارسيا يحظى بتقدير خاص من المدرب تشابي ألونسو، الذي كان قد طلب ضمه إلى باير ليفركوزن قبل موسمين، ما يعزز ثقته في تقديم أداء قوي هذا الموسم بقميص ريال مدريد.

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