برشلونة يعلن رسميا ضم ماركوس راشفورد (فيديو)

أعلن نادي برشلونة، رسميا ضم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي إنه تم التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن الحصول على راشفورد على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2026.

وأضاف أن الاتفاق بين الناديين ينص على وجود بند أحقية الشراء، حيث تقدر قيمة إعارة راشفورد إلى برشلونة بـ35 مليون يورو.

ووقع اللاعب على عقده كلاعب في برشلونة بعد ظهر اليوم في اجتماع خاص بحضور خوان لابورتا.

ويعد راشفورد هو الصفقة الثالثة لبرشلونة هذا الصيف بعد خوان جارسيا وروني باردجي.



📞 "Yeah… It’s official."

Rashford follows in Lineker’s footsteps. pic.twitter.com/ZvbnDAtbax — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2025

هانز فليك يستبعد لاعب برشلونة من الجولة الآسيوية

فيما يغيب لاعب الوسط أوريول روميو عن قائمة نادي برشلونة التي ستتوجه غدًا الخميس، إلى اليابان لبدء الجولة التحضيرية للموسم الجديد، والتي تشمل أيضًا محطة في كوريا الجنوبية تتضمن 3 مباريات ودية.

روميو خارج حسابات برشلونة نهائيا

روميو، الذي سيُكمل عامه الـ34 في سبتمبر المقبل، لا يزال مرتبطًا بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى أنه لن يكون ضمن خطط الفريق الموسم القادم.

وقد اختار البقاء في برشلونة خلال فترة الجولة، في انتظار حسم مستقبله والانتقال إلى نادٍ جديد.

وكان اللاعب قد سافر في صيف العام الماضي مع الفريق الكتالوني في جولة إلى الولايات المتحدة، قبل أن يعود سريعًا لإتمام إعارته إلى جيرونا، النادي الذي ضمه منه برشلونة في صيف 2023 مقابل حوالي 3 ملايين يورو.

غياب روميو عن جولة الصيف الحالية يؤكد ما يتردد داخل أروقة النادي بشأن اقتراب رحيله النهائي، خاصة مع اكتظاظ خط الوسط بعد عودة المصابين وصعود عدد من المواهب الشابة، إلى جانب رغبة الجهاز الفني بقيادة هانز فليك في تجديد دماء الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

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