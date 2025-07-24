تحويل وهمي وتسجيلات، برشلونة يعلق جولته الآسيوية بعد تعرضه لعملية "نصب واحتيال"

علق نادي برشلونة رسميًّا بتعليق مشاركته في المباراة الودية، الأحد المقبل، أمام فيسيل كوبي الياباني، بسبب انتهاكات جسيمة للاتفاق من الشركة المنظمة للقاء.

وبرر نادي برشلونة عدم سفره لخوض المباراة "بسبب انتهاكات تعاقدية جسيمة من جانب الجهة المنظمة".



وكان مقررًا أن يسافر برشلونة إلى اليابان، اليوم الخميس، استعدادًا لبدء الجولة الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "سينظر النادي في إعادة جدولة جولة الصيف في كوريا الجنوبية".

وأضاف: "كان من المقرر إقامة مباراتين ضد نادي إف سي سيول يوم الـ31 من يوليو ونادي دايجو يوم الـ4 من أغسطس وذلك في حال استيفاء شروط معينة من قبل الجهة المنظمة".



وواصل: "في حال لو استوفيت الشروط فسيسافر النادي إلى كوريا الجنوبية خلال الأيام المقبلة، ويعرب نادي برشلونة عن أسفه لهذه الحادثة وتأثيرها في جماهيره الغفيرة في اليابان".

كما أصدرت الشركة المنظمة لجولة برشلونة في كوريا واليابان بيانًا لتوضيح ما حدث، قائلة: "كان من المقرر أن تستلم الشركة المبلغ الكامل للمباراة اليوم، إلا أن الأموال لم تصل في النهاية، بدلًا من ذلك، قدمت مجموعة ياسودا، الراعي الرئيس للحدث، مرارًا وثائق غير صالحة ومزوّرة، وخدعتنا من خلال الادعاء الكاذب بأن التحويل المالي قد تم إلى كوريا، لدينا تسجيل صوتي لأحد موظفي مجموعة ياسودا يقرّ بأن المدير التنفيذي للمجموعة لم يرسل الأموال في النهاية؛ ما يُثبت بوضوح وجود احتيال متعمد".



وأضاف البيان: "نتيجة لهذا التصرف الاحتيالي، تضررت صورة شركة Rakuten العامة بشكل كبير، وبناءً على هذه الوقائع، اتخذ نادي برشلونة القرار الصحيح والمسؤول بإلغاء المباراة في اليابان، سنتخذ إجراءات قانونية ضد الجهات اليابانية المسؤولة للمطالبة بالتعويضات، وعلى عكس الوضع في اليابان، فإن الجهة المنظمة في كوريا أتمّت التحضيرات بشكل كامل وتكفّلت بجميع التكاليف المتعلقة بالمباريات، حتى الآن، ما تبقّى فقط هو تكاليف الطيران".



وضم برشلونة خلال الانتقالات الصيفية خوان جارسيا حارس إسبانيول، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وتوج برشلونة بالثلاثية المحلية "الدوري والكأس والسوبر الإسباني"، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام إنتر بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



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