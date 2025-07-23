هانز فليك يستبعد لاعب برشلونة من الجولة الآسيوية

يغيب لاعب الوسط أوريول روميو عن قائمة نادي برشلونة التي ستتوجه غدًا الخميس، إلى اليابان لبدء الجولة التحضيرية للموسم الجديد، والتي تشمل أيضًا محطة في كوريا الجنوبية تتضمن 3 مباريات ودية.

روميو خارج حسابات برشلونة نهائيا

روميو، الذي سيُكمل عامه الـ34 في سبتمبر المقبل، لا يزال مرتبطًا بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى أنه لن يكون ضمن خطط الفريق الموسم القادم.

وقد اختار البقاء في برشلونة خلال فترة الجولة، في انتظار حسم مستقبله والانتقال إلى نادٍ جديد.

وكان اللاعب قد سافر في صيف العام الماضي مع الفريق الكتالوني في جولة إلى الولايات المتحدة، قبل أن يعود سريعًا لإتمام إعارته إلى جيرونا، النادي الذي ضمه منه برشلونة في صيف 2023 مقابل حوالي 3 ملايين يورو.

غياب روميو عن جولة الصيف الحالية يؤكد ما يتردد داخل أروقة النادي بشأن اقتراب رحيله النهائي، خاصة مع اكتظاظ خط الوسط بعد عودة المصابين وصعود عدد من المواهب الشابة، إلى جانب رغبة الجهاز الفني بقيادة هانز فليك في تجديد دماء الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.