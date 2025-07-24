روما يبدأ تحركاته لضم موهبة برشلونة

كشفت تقارير أن مارك بيرنال لاعب برشلونة الشاب، تلقى عروضًا للرحيل عن صفوف البارسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغاب بيرنال (18 عامًا) عن معظم موسم 2024-2025 بسبب إصابة خطيرة في الرباط الصليبي، تعرض لها في أغسطس الماضي، لكنه تعافى مؤخرًا وانضم لتدريبات ما قبل الموسم.

وعلى الرغم من أن برشلونة لم يبرم سوى صفقتين خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن، هما خوان جارسيا وماركوس راشفورد، إلا أن عودة بيرنال من الإصابة تعد بمثابة "صفقة جديدة" للنادي الكتالوني.





وعلي صعيد متصل أشار الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو إلى أن نادي روما بدأ تحركاته للتعاقد مع بيرنال، وقد تواصل بالفعل مع إدارة برشلونة على أمل إتمام الصفقة.

وفي الوقت نفسه، أوضح جيانلوكا دي مارزيو أن ريال بيتيس يبدي اهتمامًا مماثلًا لضم اللاعب الشاب، وإن كان أقل جدية حتى الآن.

ورغم أن رحيل بيرنال يبدو مستبعدًا نظرًا لتقدير النادي الكبير له، وخاصة من المدرب هانز فليك، إلا أن خيار الإعارة لا يُستبعد بالكامل.

ولفت الصحفي الإيطالي إلى أن إدارة البلوجرانا تفكر في منحه دقائق لعب أكثر تمهيدًا للاعتماد عليه في موسم 2025-2026، دون التخلي عن موهبته الواعدة بشكل نهائي.

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