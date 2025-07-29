الماتشا تحمي من الشيخوخة وأمراض القلب، ولكن يجب تناولها بحذر

فوائد الماتشا، الماتشا من الأعشاب التى انتشرت مؤخرا فى وقتنا الحالى وأصبحت مشهورة بين الشباب والفتيات خاصة فى مجال التخسيس.

وفوائد الماتشا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وتساعد الجسم على حرق الدهون سريعا.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الماتشا هو نوع من الشاي الأخضر الياباني المطحون ناعم، ويعد من أشهر المشروبات الصحية في العالم بفضل قيمته الغذائية العالية واحتوائه على مضادات أكسدة قوية، ويتميز بلونه الأخضر الزاهي وطعمه المميز، كما يستخدم في تحضير المشروبات والحلويات والوجبات الصحية.

فوائد الماتشا الصحية

فوائد الماتشا الصحية

وأضافت منى، أن من فوائد الماتشا التى تدفعنا لتناوله باستمرار:-

الماتشا يحتوي على كميات كبيرة من مادة الكاتيشين، وهي مضادات أكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا والشيخوخة المبكرة، مما يعزز مناعة الجسم ويحميه من الأمراض المزمنة.

يحتوي الماتشا على الكافيين بكمية معتدلة وعلى مادة الثيانين التي تساعد على تحسين وظائف الدماغ، وزيادة التركيز والانتباه دون التسبب في التوتر أو زيادة معدل ضربات القلب مثل القهوة، مما يجعله مشروب مفيد للدراسة أو العمل.

يساهم الماتشا في تسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بنسبة تصل إلى 30–40%، مما يساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي، كما أنه يقلل من الشهية ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

شرب الماتشا بانتظام يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين ويحافظ على ضغط الدم في المستوى الطبيعي.

الماتشا يساعد على إزالة السموم من الجسم بفضل احتوائه على الكلوروفيل، وهو صبغة نباتية طبيعية تعمل كمطهر قوي للكبد، وتحسن وظائف الجهاز الهضمي وتقلل من الالتهابات.

بفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين C، A، وE، إضافة إلى المعادن المهمة مثل الزنك والمغنيسيوم، يعمل الماتشا على تعزيز المناعة والوقاية من العدوى والأمراض الموسمية.

مضادات الأكسدة الموجودة في الماتشا تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة، مما يساعد على شد البشرة وتقليل التجاعيد وحماية الجلد من أضرار أشعة الشمس.

المعادن والفيتامينات في الماتشا تغذي فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر، مما يقلل من التساقط ويعزز نمو الشعر الصحي.

يعمل الماتشا على تحسين الهضم والتقليل من مشاكل المعدة مثل الانتفاخ والإمساك، كما يساعد على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

بفضل الكافيين والثيانين، يمنح الماتشا طاقة مستمرة تدوم لساعات دون الشعور بالتعب أو الانهيار المفاجئ للطاقة، مما يجعله مشروب مثالي للرياضيين ولمن يمارسون أنشطة بدنية عالية.

يساعد الماتشا في تحفيز إنتاج هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين، مما يقلل من التوتر والقلق ويعزز الشعور بالراحة والهدوء النفسي.

شروط تناول الماتشا

وتابعت، يفضل تناول الماتشا بكمية معتدلة (1–2 كوب يوميا) لتجنب أي آثار جانبية من الإفراط في الكافيين، وينصح بتجنب شرب الماتشا على معدة فارغة لأنه قد يسبب بعض التهيج للمعدة، وبالنسبة للحوامل والمرضعات وأصحاب مشاكل القلب أو الحساسية للكافيين يجب أن يستشيروا الطبيب قبل تناوله.

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