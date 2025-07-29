لانقطاع الكهرباء والمياه 4 أيام متصلة، ثورة غضب بين أهالي الجيزة: بنموت حرام عليكم

لا تزال أزمة إنقطاع الكهرباء والمياه في الجيزة تلقي بظلالها على سكان المحافظة، الذين عبروا عن غضبهم بسبب الانقطاع المتكرر والمستمر للمياه والكهرباء منذ السبت الماضي، أي منذ 4 أيام، ولا تزال مستمرة.

ثورة غضب بين سكان الجيزة لإنقطاع الكهرباء والمياه

أثار انقطاع الكهرباء والمياه في مناطق جنوب الجيزة (فيصل والهرم والمنيب وحدائق الأهرام.. وغيرها) بشكل مستمر حالة من الغضب من محافظة الجيزة، البعض سخر بأنهم سيطالبون باللجوء لمحافظات أخرى، فيما كشف آخرين عن معاناة غير مسبوقة بشأن إنقطاع الكهرباء والمياه منذ 4 أيام بالمحافظة، وعدم القدرة على حل المشكلة بشكل نهائى.

متى تنتهي أزمة انقطاع الكهرباء في الجيزة، فيتو



علقت البلوجر منى القماطي، قائلة: "يا سيادة المحافظ أحب أقول لحضرتك: يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار.. المياه قاطعة من الساعة ١٠ بالليل وملحقناش نفرح بيها.. ياريت حد من المسؤولين يطلع في مؤتمر يعرفنا إيه اللي بيحصل، والأوضاع دي هتستمر أد إيه.. عشان لو الموضوع هيطول هنطالب سكان المحافظات الأخرى باستضافة سكان محافظة الجيزة مدة الأعطال دي، وياريت لو الدعوة تيجي من المحافظات الساحلية... ونردها لهم في الشتاء القادم، ومتنسوش اللي يقدم السبت يلاقي الأحد وباقي الأسبوع كمان"،

وغبر البلوجر الجينيس راغب عن غضبه، فقال: "الكهرباء من يوم السبت فاصلة اشتغلت ساعتين أمس.. بس يعني لا مياه ولا نور وصفحة المحافظة تقول تقولك الدفع بمولدات طوارئ، وفي الآخر بيشغلوا بيها عمارة سيد زيان، واللي زيها لكن باقي المناطق لها الله".

وقال البلوجر محمد حسين: "احنا بنتعذب بقالنا ٣٠ ساعة وأكثر الجيزة كلها تعذبت بسبب عطل فني في محطة المياه وغير بعض الأماكن الكهرباء كمان قاطعة فيها... للأسف احنا اللي بندفع ثمن الفشل في إدارة الأزمة، لدينا أطفال ومرضى وكبار السن... حسبنا الله ونعم الوكيل...".

خدمات الكهرباء والمياه متدهورة

وعبر البلوجر مدحت سعد عن استيائه، فقال: "لا يليق بدولة بحجم مصر أن تكون خدمات الكهرباء والمياه بهذا الشكل المتدهور، بدائل وقود مكلفة، وشبكات متهالكة، وخدمة ضعيفة، ويتحمل المواطن تكلفة مرتفعة مقابل مستوى متدنٍ من الخدمة أمر غير مقبول.. لا يليق بمصر، بكل ما تمتلكه من موارد وعقول، أن تصبح استدامة الخدمة ترفًا، أو أن يتحول المواطن إلى ضحية لمنظومة لا تملك خطة ولا تُحسن الصيانة... لا يليق بمصر أن لا يطمئن المواطن لاستدامة توفير الخدمات الأساسية. إذا لم يُعاد ضبط الأولويات، سنظل ندفع المزيد مقابل خدمة أقل".

أزمة الكهرباء مستمرة في الجيزة، فيتو



وقال البلوجر محمود سعيد: "منطقة العمرانية متضررة بشكل كبير والكهرباء بتقطع كل ساعة ونصف بشكل متكرر إلى الآن".

أما البلوجر محمد جمال فطالب باستقالة المقصر، فقال: "استقيلوا أفضل وناس تانية تيجي تشتغل وتفكر وتعمل خطط مستقبلية انتم منتظرين الكارثة تحصل ومش عارفين تعالجوها والناس حرفيا بتموت".

وعبر البلوجر محمد عبد الواحد عن غضبه، فقال: "هل هذا العطل لو كان في مصر الجديدة أو مدينة نصر أو التجمع كان سيحل بهذه الطريقة... انقطاع تام للكهرباء والمياه عن ملايين البشر العطل وارد لكن 4 أيام ولم يتم الإصلاح، ماذا تسمي ذلك؟!".

وعلق البلوجر أحمد إبراهيم على الأزمة، فقال: "الكهرباء من يوم السبت قاطعه بدون أي بيانات... وبدون أي محافظة... انزلوا هاتوا الكهرباء وسيبوا السوشيال ميدياـ وركزوا في شغلكو السوشيال ميديا دي الذي يقرأها الناس التي لديها كهرباء، ويمكنها شحن تليفوناتها، لتشاهد استعراض إنجازاتكم الغير حقيقية، لكن المناطق التي قطعت فيها الكهرباء من يوم السبت يتفرجوا على أمور غير صادقة... وهناك أطفال أصيبت بالمرض ومش لاقيين مياه يتعملهم كمدات.. والموقف أصعب من تبسيط الأمور للحفاظ علي الكرسي".

4 أيام بدون أى مقومات للحياة

أما البلوجر نور جنا فعبرت عن استيائها قائلة: "حرام اللى بيحصل فينا ده من يوم الجمعة المياه قاطعة، مجتش غير ساعتين يوم الإثنين وقطعت".

عملية إصلاح أعطال في كهرباء جنوب الجيزة، فيتو



وعلق البلوجر مصطفى محمد أبو العلا قائلًا: "الناس أكلها تلف والأطفال والكبار يعانون وأصحاب المحلات بضاعتها تلفت.. يا ترى أيه نوع البوست اللي هيصلح أو يعوض كل الناس ديه...".

وعبر البلوجر أحمد عبد الحميد عن غضبه فقال: "حرام عليكم لما يكون 4 أيام بدون أي مقومات للحياة مين يتحاسب عن الأطفال والكبار والتلفيات حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد مقصر وفي كل نائب نايم في بيته مش فارق معاه مصالح الناس".

وقالت البلوجر إيمي أبو سيفين: "حرام عليكو مسؤولين مش مؤهلين لحل الأزمات حرام احنا بنموت ولدينا أطفال يعانون وناس تعبانة وأكل تلف... كارثة بكل المقاييس حرام عليكم حرام عليكم".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.