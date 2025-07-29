الثلاثاء 29 يوليو 2025
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لليوم الرابع على التوالي.. الكهرباء تفشل في إصلاح عطل كابل محطة جزيرة الذهب.. وتفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين واستغاثات لرئاسة الجمهورية.. والحكومة تتعهد مجددا بحل الأزمة

انقطاع الكهرباء،
انقطاع الكهرباء، فيتو

لليوم الرابع على التوالي، فشلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حل أزمة العطل الفني الذي ضرب كابل الجهد العالي (٦٦ ك. ف.) بمنطقة ساقية مكي فخرج عن الخدمة، وأدى إلى خروج محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة وانقطاع التيار التغذية عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة، حيث فشلت محاولات الوزارة على مدار الـ 3 أيام السابقة في معالجة العطل.

عودة انقطاع التيار الكهربائي عن مدن محافظة الجيزة

وأعلنت  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، حدث فصل للكابلين، 1 و2 فنون / جزيرة الدهب جهد 66 كيلو فولت.

وعلي مدار الـ3 أيام الماضية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الاستعانة بعدد من المولدات الكهربائية المنتقلة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين بالمناطق الواقعة تحت العطل الفني، وهو ما فشل في توفير التغذية الكهربائية المطلوبة للمواطنين، مما تسبب في موجة غضب عارمة من المواطنين ضد الوزارة خاصة مع تزامن موجة قطع التيار مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تضرب محافظات الجمهورية والتي تسجل أرقاما غير مسبوقة.

محاولات الحكومة للسيطرة على انقطاعات التيار

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الدفع بـ60 مولدا متنقلا وتوصيل الكابل 1 وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة فى نطاق المناطق المتأثرة بقطع التيار بمحيط محطة جزيرة الذهب، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تعمل حاليا على إعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها، مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء مساء اليوم من الأعمال الجارية على مدار اليومين الماضيين لمد وتوصيل مصدر تغذية إضافية محطة المحولات التي تغذي المنطقة للقضاء على المشكلة وضمان عدم تكرارها.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطة محولات جزيرة الذهب يوجد بها خطان للتغذية الكهربائية عبارة عن خط أساسي وخط احتياطى قدرة كل منهما 66 كيلو فولت أمبير، ويتم استخدام أحدهما في حال حدوث عطل كهربائي بالآخر.

خروج كابلات محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة

وأضافت المصادر، أن مسئولي  وزارة الكهرباء وبعد حادث خروج المحطة عن العمل فؤجوا بخروج الكابل الاحتياطي عن العمل منذ أكثر من عام كامل، مما أدى إلى استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مدن بمحافظة الجيزة، خاصة بعد فشل محاولات إصلاح الخط الرئيسي مما أدى إلى تفاقم الأزمة واستمرارها لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت المصادر إلى أنه في الأوقات العادية وفي حالة حدوث أزمات في خطوط الكهرباء كان يتم تحميل التيار الكهربائي على الخطوط الاحتياطية، وبسبب خروج الخط الاحتياطي عن الخدمة تفاقمت الأزمة خاصة بعد عدم استيعاب الخط الأساسي للأحمال الكهربائية المرتفعة.
من جانبها، تنصلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من أزمة أعمال محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة وانقطاع الخدمة عن ملايين المواطنين من سكان محافظة الجيزة، مؤكدة أن الأزمة تتعلق بشركات نقل الكهرباء والتي أهملت عمليات صيانة الكابلات والمحولات، مشيرة إلى استعدادها لتوفير التغذية الكهربائية عن المناطق المتأثرة بالقطع ولكن الأزمة تكمن في عدم وجود خطوط لنقل التيار الكهربائي بعد خروج الكابل المؤدي إلى محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة تماما.
ورفع عدد من المواطنين استغاثات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للتدخل وحل الأزمة القائمة منذ يوم السبت الماضي خاصة في ظل حالة المعاناة الشديدة الموجودة حاليا للمواطنين خاصة الأطفال وكبار السن أصحاب الأمراض.

رفع خدمات تلقي شكاوى المواطنين من الخدمة

من جانبها، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أعطال الكهرباء عن الخدمة لعدم الأزعاج.

وتعود أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن محافظة الجيزة الي يوم السبت الماضي وتحديدا من الساعة 11 مساء، حيث شهدت العديد من المدن انقطاعا تاما للتيار الكهربائي، وتوقف لخدمات مياه الشرب بسبب توقف إمدادات الكهرباء اللازمة لمحطة مياه جزيرة الذهب.

وأعلنت كل من محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء الأزمة وعودة التيار الكهربائي بانتظام إلى المناطق المتأثرة بالقطع، وهو ما لم يحدث، بل عانت أغلب مدن المحافظة من انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي.

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