الثلاثاء 29 يوليو 2025
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أخبار مصر

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

خطوط الكهرباء
خطوط الكهرباء

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وصول درجات الحرارة في الوقت الحالي لمعدلات قياسية في ظل تقادم وتهالك مهمات نقل الكهرباء وغياب عمليات الصيانة عن محولات القطاع هو السبب الأساسي في الأزمة الحالية لانتشار أعطال الكهرباء علي مستوى الجمهورية والتي كان آخرها الأزمة الحالية لانقطاع الكهرباء عن مدن محافظة الجيزة.

أسباب انتشار أعطال الكهرباء مع دخول فصل الصيف

وأوضحت المصادر أن الوزارة كان عليها إجراء عمليات الصيانة اللازمة لخطوط النقل ومهمات الكهرباء خلال أشهر الشتاء والتي تشهد انخفاضا كبيرا في الأحمال الكهربائية، وهو ما لم يحدث مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتتابع عمليات قطع الكهرباء عن عدد كبير من المدن والمحافظات.

غياب عمليات الصيانة لخطوط الكهرباء


وأشارت المصادر الي أنه كان من الضروري انتهاء عمليات الصيانة اللازمة وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية وهو ما لم يحدث، خاصة مع دخول أحمال إضافية نتيجة ارتفاع السرقات علي الشبكة الموحدة للكهرباء وخاصة في محيط شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي تعد من وعلي الشركات في معدلات الفقد والتي تصل إلي أكثر من 30% ادي الي وجود الأزمة الحالية وانقطاع الكهرباء اليوم الرابع علي التوالي بمحيط عده مدن بمحافظة الجيزة.

وتشهد عدة مدن بمحافظة الجيزة انقطاع كامل للتيار الكهربائي لليوم الرابع علي التوالي بعد فشل جهود تغيير كابل محطة محولات جزيرة الذهب.

انقطاع الكهرباء عن مدن محافظة الجيزة

وتضمنت المدن التي تشهد انقطاع لخدمات التيار الكهربائي كل من المنيب ومنيل شيحة وابو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، وأصبحت تلك المدن غارقة في الظلام منذ أكثر من 50 ساعة حتي الآن.

استغاثات سكان محافظة الجيزة بسبب انقطاع الكهرباء


ورفع عدد من المواطنين استغاثات الي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للتدخل وحل الأزمة القائمة منذ يوم السبت الماضي خاصة في حالة المعاناة الشديدة الموجودة حاليا للمواطنين خاصة الأطفال وكبار السن أصحاب الأمراض.

واكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي خرج مرة أخري من الخدمة نتيجة زيادة الأحمال الكهربية عليه، مما ادي الي انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة، مشيرا إلي أنه لا يوجد موعد محدد لعودة التيار الكهربائي بالمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة حتي الآن.

رفع خدمات تلقي شكاوي المواطنين من الخدمة

من جانبه قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوي المواطنين بخصوص اعطال الكهرباء عن الخدمة لعدم الازعاج.

وتعود ازمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن محافظة الجيزة الي يوم السبت الماضي وتحديدا من الساعة الـ11 مساء، حيث شهدت العديد من المدن انقطاعا تاما للتيار الكهربائي، وتوقف لخدمات مياة  الشرب بسبب توقف إمدادات الكهرباء اللازمة لمحطة مياة جزيرة الذهب، وأعلنت كل من محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء الأزمة وعودة التيار الكهربائي بانتظام إلى المناطق المتأثرة بالقطع، وهو ما لم يحدث وعانت أغلب مدن المحافظة من انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي.

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