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أخبار مصر

أهالي الجيزة يطالبون بسرعة إعادة خدمات الكهرباء والمياه: خلاص بنموت

محافظة الجيزة، فيتو
محافظة الجيزة، فيتو
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تصاعدت شكاوى سكان محافظة الجيزة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من انقطاع واسع ومستمر للتيار الكهربائي ومياه الشرب، في عدد من الأحياء والمدن التابعة للمحافظة، حيث استمر الانقطاع لساعات طويلة منذ مساء أمس.

جاء ذلك عقب تساؤل طرحته صحيفة "فيتو" عبر منصاتها تحت عنوان: "الكهرباء والمياه جات عندك ولا لسه؟"، ليتلقى التفاعل ردودًا واسعة، عبّر خلالها المواطنون عن استيائهم من استمرار الأزمة، وسط غياب تواصل فعّال من الجهات المسؤولة، خصوصًا بعد توقف خدمة الشكاوى في ذروة الأزمة.

وقالت السيدة زهرة أحمد، إحدى المتضررات من الأزمة: "الكهرباء والمياه مقطوعين من الساعة 11:30 مساء أمس، وعندي أطفال مرضى، ومش قادرين نتحمّل، لازم حد يتحرك بسرعة".

أما أحمد نادر فعبّر عن استيائه الشديد، قائلًا: "الانقطاع مستمر من إمبارح، والله احنا خلاص بنموت"، بينما أشارت منة أحمد إلى استمرار الانقطاع لأكثر من 24 ساعة، مضيفة: "ربنا يعين اللي بيصلّحوا، بس لازم يكون في بديل أو حل أسرع".

من جانبها، أصدرت محافظة الجيزة  بيانًا رسميًا قدّمت فيه اعتذارها للمواطنين عن الأزمة الطارئة، مؤكدة أن الخلل خارج عن إرادتها، ومرجعة السبب إلى عطل في محطة محولات جزيرة الذهب.

وأوضحت المحافظة أنه تم رفع الطاقة التشغيلية بمحطة تنقية مياه جزيرة الذهب من 50% إلى 75%، على أن تعود بكامل طاقتها بنسبة 100% فور الانتهاء من إصلاح كابلات الجهد العالي 66.

كما أكدت على استمرار تواجد سيارات الطوارئ في المناطق المتضررة، لتوفير إمدادات كهربائية مؤقتة للمنازل والمنشآت الحيوية لحين الانتهاء من الإصلاحات.

وتواصل فرق الصيانة أعمالها في محاولة لإنهاء العطل في أسرع وقت، فيما يترقّب الأهالي عودة الخدمات الأساسية لحياتهم اليومية.

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