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الكهرباء: توفير مولدات متنقلة لتشغيل محطة مياه الشرب بجزيرة الذهب لتأمين متطلبات المواطنين

العطل الفني بمحطة
العطل الفني بمحطة محولات جزيرة الذهب، فيتو
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أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم توفير تغذية كهربائية بديلة لمحطة مياه الشرب بجزيرة الذهب لتوفير مياه الشرب للمواطنين عن طريق استخدام المولدات المتنقلة.

توفير مولدات متنقلة لتشغيل محطات مياه الشرب

وأوضحت المصادر أنه تم الدفع بـ 60 مولدا متنقلا وتوصيل الكابل 1 وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة في نطاق المناطق المتأثرة بقطع التيار بمحيط  محطة محولات جزيرة الذهب.

تأمين التغذية الكهربائية لمدن محافظة الجيزة 

وأوضحت الوزارة أن فرق الطوارئ تعمل حاليا على إعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها، مشيرا إليى أنه سيتم الانتهاء مساء اليوم من الأعمال الجارية على مدار اليومين الماضيين لمد وتوصيل مصدر تغذية إضافية لمحطة المحولات التي تغذي المنطقة للقضاء على المشكلة وضمان عدم تكرارها.

وأشارت المصادر إلى أن محطة محولات جزيرة الذهب يوجد بها خطان للتغذية الكهربائية عبارة عن خط أساسي وخط احتياطى قدرة كل منهما 66 كيلو فولت أمبير، ويتم استخدام أحدهما في حال حدوث عطل كهربائي بالآخر.

خروج كابلات محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة

وأوضحت أن مسئولي وزارة الكهرباء وبعد حادث خروج المحطة عن العمل فوجئوا بخروج الكابل الاحتياطي عن العمل منذ أكثر من عام كامل، مما أدى إلى استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن مدن محافظة الجيزة، خاصة بعد فشل محاولات إصلاح الخط الرئيسي مما أدى إلى تفاقم الأزمة واستمرارها لليوم الرابع علي التوالي، مشيرة إلى أنه في الأوقات العادية وفي حالة حدوث أزمات في خطوط الكهرباء كان يتم تحميل التيار الكهربائي على الخطوط الاحتياطية، وبسبب خروج الخط الاحتياطي عن الخدمة تفاقمت الأزمة خاصة بعد عدم استيعاب الخط الأساسي للأحمال الكهربائية المرتفعة.

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