جامعة أسيوط تعلن مد العمل بمكتب الخدمات التجنيدية طوال أيام الأسبوع

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، مدّ فترة العمل بمكتب الخدمات التجنيدية بالجامعة، ليقدم خدماته لطلاب الجامعة على مدار أيام الأسبوع، من الأحد إلى الخميس، وذلك اعتبارًا من غدٍ الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، بمقر المكتب بمجمع الخدمات خلف مبنى المطعم المركزي داخل الحرم الجامعي.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن هذا القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل الخدمات لطلابها، وتيسير سبل الراحة لهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها التعليمية والإدارية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لتحقيق المزيد من التوسع في منظومة الخدمات المتكاملة داخل الجامعة، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب.

ويعمل مكتب الخدمات التجنيدية بجامعة أسيوط تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعميد طارق محمد عبد اللطيف، مدير منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط، إلى جانب مصطفى شعيب، المشرف على مجمع الخدمات، صلاح همام، مدير الاتصال العسكري بالجامعة.

تيسير إجراءات استخراج نماذج التجنيد

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط الدور الحيوي الذي يؤديه المكتب في تيسير إجراءات استخراج نماذج التجنيد (2 جند و7 جند) للطلاب، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويغنيهم عن الذهاب إلى منطقة التجنيد، مثمنًا التعاون المثمر مع القوات المسلحة، وإدارة التجنيد والتعبئة، والدعم الذي يقدمونه لتسهيل الإجراءات بما يصب في مصلحة الطلاب ويخفف عنهم الأعباء.

جدير بالذكر أن مجمع الخدمات بجامعة أسيوط يُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويقدم خدمات متعددة لأفراد المجتمع الجامعي، حيث يضم مكاتب للبريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، والخدمات الشرطية، وحجز تذاكر القطار، ومكتب اتصالات WE، والضرائب العقارية، مما يجعله ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الخدمية الشاملة داخل الجامعة وتذليل العقبات أمام الطلاب.

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