رياضة أسيوط: تطوير ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب بني رافع (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم وتطوير مراكز الشباب باعتبارها ركيزة أساسية في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو ممارسة الأنشطة الرياضية الهادفة، تماشيًا مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تطوير ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب بني رافع

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة نفذت جولة ميدانية لتفقد مركز شباب بني رافع التابع لإدارة شباب منفلوط، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تمهيدًا للبدء في أعمال تطوير ملعب النجيل الصناعي بالمركز، وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتحديث وتطوير البنية التحتية للمراكز الشبابية.

ورافقه خلالها عاطف محمد، معاون وكيل الوزارة، والدكتور خالد عوض، مدير إدارة الهيئات، ومحمد زيدان، مدير الإدارة الهندسية، ومحمد ثابت، مدير إدارة شباب منفلوط، وتم خلال الزيارة تسليم الموقع إلى الشركة المنفذة للبدء في أعمال التطوير، وسط متابعة دورية لضمان التنفيذ وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن محافظة أسيوط لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لمراكز الشباب، سواء من خلال إنشاء ملاعب جديدة من النجيل الصناعي أو تطوير القائم منها، بالإضافة إلى تنظيم البطولات والمسابقات التي تسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتخريج أجيال قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية كما شدد على أهمية تقديم خدمات نوعية ومتكاملة للشباب بما يعزز من مفهوم الرياضة المجتمعية ويوفر بيئة إيجابية حاضنة للإبداع والإنتاج.

ويأتي هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والتي تهدف إلى تعزيز دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع وتوفير بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.

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