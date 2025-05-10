السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رياضة أسيوط: تطوير ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب بني رافع (صور)

تطوير ملعب مركز شباب
تطوير ملعب مركز شباب بني رافع بأسيوط،فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم وتطوير مراكز الشباب باعتبارها ركيزة أساسية في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو ممارسة الأنشطة الرياضية الهادفة، تماشيًا مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تطوير ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب بني رافع 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة نفذت جولة ميدانية لتفقد مركز شباب بني رافع التابع لإدارة شباب منفلوط، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تمهيدًا للبدء في أعمال تطوير ملعب النجيل الصناعي بالمركز، وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتحديث وتطوير البنية التحتية للمراكز الشبابية. 

 

ورافقه خلالها عاطف محمد، معاون وكيل الوزارة، والدكتور خالد عوض، مدير إدارة الهيئات، ومحمد زيدان، مدير الإدارة الهندسية، ومحمد ثابت، مدير إدارة شباب منفلوط، وتم خلال الزيارة تسليم الموقع إلى الشركة المنفذة للبدء في أعمال التطوير، وسط متابعة دورية لضمان التنفيذ وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن محافظة أسيوط لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لمراكز الشباب، سواء من خلال إنشاء ملاعب جديدة من النجيل الصناعي أو تطوير القائم منها، بالإضافة إلى تنظيم البطولات والمسابقات التي تسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتخريج أجيال قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية كما شدد على أهمية تقديم خدمات نوعية ومتكاملة للشباب بما يعزز من مفهوم الرياضة المجتمعية ويوفر بيئة إيجابية حاضنة للإبداع والإنتاج.

محافظ أسيوط يوجه بتركيب كاميرات مراقبة بسور مركز شباب منفلوط (صور)

فوز فريق مرشدات مركز شباب أبنوب بالمركز الأول في مسابقة التميز الكشفي بأسيوط

ويأتي هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والتي تهدف إلى تعزيز دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع وتوفير بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط إكتشاف المواهب الانشطة الرياضية البنية التحتية التنمية المستدامة الشباب والرياضة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر النجيل الصناعي تطوير مراكز الشباب رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط مديرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة ممارسة الانشطة الرياضية مصر 2030 بني رافع

مواد متعلقة

إضراب المحامين في أسيوط اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية (صور)

انطلاق اختبارات قبول دفعة جديدة بالمشروع القومي للموهبة الحركية في أسيوط

سحب عينات من المواد البترولية بأسيوط وتحرير 412 محضر مخالفات تموينية

تنفيذي أسيوط: منع خروج المخلفات الصلبة والقمامة خارج المحافظة للاستفادة منها (صور)

قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا عن مرض الصرع

حملة مكبرة لإزالة إشغالات شارع رياض بأسيوط

ورش عمل مبادرة "حلها في تدويرها" بأسيوط تواصل فعالياتها لتوعية المواطنين (صور)

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار

الأكثر قراءة

«الجديان أغلى من الخرفان»، تعرف على أحدث أسعار الأضاحي بالأسواق

زيزو يصل الزمالك للخضوع للتحقيق

تفسير حلم العثور على الفلوس في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلات عائلية

القائمة الكاملة لأسعار تذاكر طيران سفر موسم الحج

لليوم الثالث، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 10 مايو 2025

أول بيان من الجيش الهندي بشأن الهجوم الباكستاني المضاد

ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟

أسعار الخضراوات اليوم 10 مايو 2025، ارتفاع الطماطم والليمون أضاليا ينافس البلدي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كلاسيكو الأرض.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العثور على الفلوس في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلات عائلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 10 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية