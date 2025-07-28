"آليات التصدي للتغيرات المناخية" في حلقة نقاشية بمحافظة أسيوط

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حلقة نقاشية حول آليات تعزيز مشاركة المجتمع في التصدي للتغيرات المناخية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة أسيوط، بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، ووزارة الري، ضمن مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس حاتم عبد الصبور رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والدكتورة فاطمة الزهراء أبو زيد خبيرة التغيرات المناخية والاستدامة بمنظمة الفاو، والدكتورة راوية الدابي خبيرة الاتصال والتواصل من أجل التنمية بمنظمة الفاو، والدكتورة هالة إبراهيم، مدير عام وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، والدكتورة ليديا عليوة مدير عام الإدارة العامة للتكنولوجيا وبحوث المناخ، والمهندس حسام صلاح مدير فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، ومنال علم الدين مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.

تنمية التنوع البيولوجي الزراعي

حيث ناقش محافظ أسيوط – خلال الحلقة - سبل تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع التركيز على دعم المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا عبر التوسع في تقنيات الزراعة الذكية وتنمية التنوع البيولوجي الزراعي، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي.



وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المناخ، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المناخية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

تبني مشروعات رائدة في مجال الزراعة الذكية والري الحديث

وأشار محافظ أسيوط، إلى دعمه الكامل للمبادرات المجتمعية والبرامج التي تستهدف مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى تبني مشروعات رائدة في مجال الزراعة الذكية والري الحديث، بما يعزز مرونة المجتمعات الريفية ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وانتهت الحلقة النقاشية بمحافظة أسيوط، إلى عدد من الأهداف، أبرزها زيادة التوعية المجتمعية بمخاطر التغير المناخي، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والتوسع في مشروعات الزراعة الذكية، وتطبيق نظم الري الحديثة الموفرة للمياه، بدعم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).

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