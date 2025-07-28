توفى منذ أيام، العثور على جثة بمزرعة في الوادي الجديد

استقبلت مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، جثة شخص عثر عليها بمزرعة تابعة للمركز.

تلقت الأجهزة الامينة بمحافظة الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي عُثر عليها داخل مزرعة وجرى إيداعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين العثور على جثة " نسيم عاطف محمد"، 55 عامًا، مقيم محافظة الجيزة، داخل مزرعة بمنطقة " قروين" الاستثمارية التابعة لمركز الفرافرة وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي وبتوقع الكشف الطبي عليها من مفتش الصحة بالمركز تبين وفاة الجثة من عدة أيام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها عن الواقعة والكشف عن ملابساتها.

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