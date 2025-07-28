محافظ الدقهلية يتابع الحالة العامة للميادين والشوارع من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، اليوم الاثنين، الحالة العامة للشوارع والميادين بمدينة المنصورة، وذلك للاطمئنان على أعمال رفع القمامة والنظافة العامة والاشغالات، في إطار حرصه على تحسين مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

رفع كفاءة أعمال النظافة

وأكد "مرزوق" ضرورة تكثيف الجهود ورفع كفاءة أعمال النظافة بنطاق المدينة، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين، لضمان بيئة حضارية تليق بأبناء المحافظة.

الاستجابة الفورية لأي طارئ

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الاستجابة الفورية لأي طارئ أو قصور، لافتًا إلى أن استمرار تحسين مستوى النظافة يمثل أولوية قصوى والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، كما وجه لرؤساء الأحياء والمدن بضرورة التواجد الميداني ومتابعة فرق العمل أولًا بأول، والتنسيق الكامل مع منظومة الرصد والمتابعة لسرعة التدخل عند الحاجة.

محافظ الدقهلية يتفقد عدد من الإدارات بديوان عام المحافظة

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من الإدارات بديوان عام المحافظة للوقوف على مستوى الأداء داخل الديوان العام للمحافظة، مشددا على ضرورة استمرار بذل الجهود لتحقيق تطلعات ومطالب المواطنين في مختلف القطاعات وتوفير خدماتهم وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

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