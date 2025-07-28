انحنت أمامها وقبلت يدها، مشهد مؤثر بين ماجدة الرومي وفيروز بجنازة زياد الرحباني (فيديو)

في مشهد مؤثر، حرصت الفنانة ماجدة الرومي على تقديم واجب العزاء للفنانة فيروز، في وفاة نجلها “زياد الرحباني”، وظهرت ماجدة أثناء تشييع الجثمان، وذهبت إلى حيث تجلس السيدة فيروز، وانحنت بركبتيها، وقبلت يديها، موجهة لها بعض الكلمات الرقيقة والمؤثرة.

في بداية الأمر لم تكن ترغب فيروز في قيام ماجدة الرومي بتقبيل يدها، إلا أنه مع إصرار الأخيرة تركتها تعبر عن حبها وحزنها لمصابها الجلل.

وفاة زياد الرحباني أيقونة الموسيقى اللبنانية

جدير بالذكر أن العالم العربي ودع الموسيقار زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي 26 يوليو 2025، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا، والذي يُعد أحد أبرز أيقونات الفن والموسيقى في لبنان والعالم العربي، وأصبح الهاشتاج عبارة عن دفتر عزاء لنجل الفنانة الكبيرة فيروز.

ويُعد الموسيقار الراحل زياد الرحباني، من أبرز الموسيقيين في العالم، وهو نجل الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ووصف بأنه ظاهرة فنية فريدة، حيث برع زياد في الموسيقى والتأليف والتلحين، فهو مؤلف وملحن ومسرحي وكاتب ساخر.

ترك زياد الرحباني بصمة في ذاكرة الفن والثقافية العربية، حيث قدم أعمالًا خالدة، مزجت بين موسيقى "الجاز" والموسيقى الشرقية، وألف مسرحيات سياسية واجتماعية جريئة، من أشهرها "بالنسبة لبكرا شو؟"، و"فيلم أميركي طويل"، و"شي فاشل".

كما لحن زياد الرحباني ووزع العديد من الأغاني لوالدته القيثارة فيروز، شكلت ألحانه لوالدته مرحلة جديدة ومختلفة في مسيرتها الفنية، كما تعاون مع العديد من الفنانين.

ومن أشهر الأغاني التي لحنها زياد الرحباني، أغاني "سألوني الناس"، و"قديش كان في ناس"، و"يا حلوة يا ست الدار"، و"أبو علي"، و"هدوء نسبي"، و"بما إنو"



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